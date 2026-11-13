¿Quiénes destacan en la nueva camada de Selección Mexicana? Los jóvenes buscan convertirse en la base del Tri de Rafa Márquez

La Selección Mexicana comienza a darle espacio a una nueva generación de futbolistas rumbo al Mundial de 2030

La renovación generacional de la Selección de México comienza a tomar forma bajo la dirección de Rafael Márquez. Con el siguiente ciclo mundialista en el horizonte, el ‘Káiser’ tiene la tarea de identificar a los futbolistas que puedan convertirse en los nuevos referentes del Tricolor rumbo a 2030.

Para sus compromisos ante Jamaica, correspondientes a los cuartos de final de la Liga de Naciones, Márquez convocó a 28 futbolistas, de los cuales nueve tienen 23 años o menos. La lista presenta un promedio de edad de 25.6 años y refleja la combinación entre jugadores experimentados y jóvenes que buscan ganarse un lugar en el combinado nacional.

Para Ramón Ramírez, este proceso representa una oportunidad para que los nuevos talentos demuestren que están preparados para competir por un puesto y convertirse en alternativas para el futuro de la Selección. En entrevista exclusiva con RÉCORD, el exfutbolista consideró que los próximos años serán fundamentales para que esta generación levante la mano.

“Será el momento en el que muchos de esos jugadores se muestren y puedan darle otra opción a Rafa Márquez. Algunos seguirán siendo parte de la base durante el ciclo eliminatorio, pero es momento de que los jóvenes levanten la mano y demuestren que hay una nueva generación de buenos futbolistas”, señaló.

Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, en conferencia de prensa previo al juego ante Colombia | IMAGO7

Los nuevos rostros del Tricolor

Entre los nombres que destacan en esta generación aparece Gilberto Mora. Con apenas 18 años, el futbolista de Xolos se convirtió en uno de los proyectos más importantes del futbol mexicano.

Ramón Morales, en entrevista exclusiva con RÉCORD, destacó la madurez que muestra el juvenil, además de las condiciones que tiene para desarrollar una carrera importante.

Ramón Morales llega a la ceremonia en la alfombra roja | Imago7

“Lo veo bien. Un chavo que se ve muy centrado, muy consciente de lo que está viviendo”, comentó. Sobre su valor en el mercado, evitó establecer una cifra, pero reconoció sus cualidades: “No le voy a poner valor a un futbolista, porque creo que es un ser humano antes que futbolista, pero creo que talento lo tiene”.

A esa valoración se sumó Bebeto, histórico futbolista brasileño, quien reconoció las condiciones del mexicano y su potencial para destacar en el futbol internacional.

“Es un jugador muy diferente, tiene todo para hacer historia”, expresó en exclusiva para RÉCORD.

Otro de los nombres que comienza a llamar la atención es Armando González. El delantero del Olympiacos destacó por su capacidad goleadora y su crecimiento. Durante 2026, registra 19 anotaciones entre sus participaciones con Chivas, Olympiacos y la Selección Mexicana.

En el mediocampo aparecen futbolistas como Obed Vargas y Santiago Sandoval. El primero cuenta con experiencia internacional y desarrollo en el futbol europeo, mientras que Sandoval busca aprovechar las oportunidades recibidas con Guadalajara para consolidarse en la Liga MX.

A ellos se suma Mateo Chávez, quien continúa su crecimiento en Países Bajos con el AZ Alkmaar, además de Hugo Camberos, otro de los jóvenes que busca hacerse de un lugar en el futbol mexicano.

Sin embargo, para que estos futbolistas se conviertan en referentes, Ramón Ramírez considera necesario que el proyecto de la Liga MX también impulse su desarrollo fuera del país. El exjugador señaló que la presencia de mexicanos en Europa puede contribuir a elevar su nivel competitivo y fortalecer al combinado nacional.

“Para tener una buena Selección ya tenemos esos jugadores base, hay que alimentarlos con otros y hay que pujar porque todos ellos también jueguen en Europa”, explicó.

Una generación respaldada por resultados juveniles

El crecimiento de estos futbolistas también debe verse a partir de los resultados de las selecciones menores durante los últimos años. En 2023, la Selección Sub-17 conquistó el campeonato de Concacaf y posteriormente alcanzó los octavos de final del Mundial de Indonesia. Un año después, la Sub-20 consiguió el título regional tras derrotar a Estados Unidos en la final.

En 2025, el combinado Sub-20 alcanzó los cuartos de final del Mundial de Chile, instancia en la que fue eliminado por Argentina. En ese equipo destacó Gilberto Mora, quien tuvo actuaciones importantes durante la competencia.

Para 2026, México volvió a conquistar el campeonato Sub-20 de Concacaf, nuevamente frente a Estados Unidos, mientras que la Sub-17 consiguió su clasificación a la Copa del Mundo de Qatar.

Pese a estos resultados, el reto no termina en las categorías juveniles. Para Ramón Ramírez, la responsabilidad de impulsar a los nuevos talentos también corresponde a quienes construyen los proyectos deportivos en el país.

“Es responsabilidad de los proyectos deportivos, de la Federación y de cada equipo comprometerse con darles oportunidad a los jóvenes, proyectarlos y también negociar para que puedan ir al extranjero”, señaló.

El reto de Rafa Márquez rumbo a 2030

Con una convocatoria que tiene experiencia y juventud, Rafael Márquez comienza a identificar a los futbolistas que podrían acompañarlo durante el siguiente ciclo mundialista.

La presencia de elementos como Gilberto Mora, Obed Vargas, Mateo Chávez, Santiago Sandoval y Armando González representa parte de las alternativas que tiene México para construir su próxima generación.

Armando 'Hormiga' González y Santiago Giménez, delanteros de la Selección Mexicana, tras partido ante Estados Unidos | IMAGO7

No obstante, el verdadero desafío será transformar el potencial de estos jóvenes en una generación de futbolistas consolidados, con regularidad en sus clubes y experiencia internacional.

En ese sentido, Ramón Ramírez consideró que la exportación debe convertirse en una prioridad para el futbol mexicano, pues jugar en Europa representa una oportunidad para elevar el nivel de la selección.