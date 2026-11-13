Desde la llegada de Gabriel Milito al Rebaño Sagrado, 13 rojiblancos han sido convocados al Tri

Chivas volvió a convertirse en uno de los principales referentes del futbol mexicano dentro de la Selección Nacional. Desde que Gabriel Milito tomó las riendas del Guadalajara en mayo de 2025, un total de 13 futbolistas rojiblancos han recibido convocatorias al Tricolor, reflejando el crecimiento individual de varios elementos y la recuperación del protagonismo del club en el combinado nacional.

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La gestión del estratega argentino ha sido importante para potenciar a diferentes jugadores del Rebaño, quienes encontraron regularidad y oportunidades para demostrar sus condiciones. Una de las muestras más importantes llegó en enero de 2026, cuando Javier Aguirre convocó a ocho futbolistas del Guadalajara para los partidos amistosos frente a Panamá y Bolivia.

Raúl Rangel, Richard Ledezma, Bryan González, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Armando González y Ángel Sepúlveda fueron los elegidos para aquella concentración. La cifra representó una de las convocatorias más numerosas de jugadores rojiblancos en los últimos años y permitió que Richard Ledezma y Brian Gutiérrez recibieran su primer llamado a la Selección Mexicana mayor. Además, siete de los ocho elementos tuvieron participación en los encuentros, mientras que Rangel fue titular en ambos compromisos.

Jugadores de Chivas en su partido contra América en el Estadio Azteca en el Apertura 2026 | IMAGO 7

La presencia de Chivas no fue circunstancial. Durante la preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026, el Guadalajara mantuvo una importante representación en las listas de Javier Aguirre. En marzo, cinco rojiblancos fueron considerados para los amistosos ante Portugal y Bélgica: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González.

Posteriormente, esos llamados se mantuvieron durante la concentración inicial rumbo al Mundial y los cinco futbolistas consiguieron permanecer en la convocatoria definitiva para disputar el torneo. De esta manera, el Rebaño se convirtió en uno de los clubes con mayor representación dentro de la Selección Mexicana.

Raúl 'Tala' Rangel con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Esta situación también tuvo repercusiones para el Guadalajara, que durante el Clausura 2026 tuvo que afrontar compromisos sin algunos de sus futbolistas debido a la concentración mundialista. El equipo terminó eliminado en las semifinales, aunque Milito respaldó en todo momento el proceso de la Selección Nacional y la importancia de que sus jugadores representaran a México.

Con la llegada de Rafael Márquez a la dirección técnica del Tricolor, la presencia rojiblanca tampoco disminuyó. Durante las convocatorias de septiembre y octubre de 2026, Chivas aportó seis futbolistas: Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Luis Romo, Diego Campillo, Hugo Camberos y Santiago Sandoval.

Esta lista también permitió que los jóvenes Hugo Camberos y Santiago Sandoval recibieran oportunidades en la selección mayor e incluso consiguieran debutar con el combinado nacional. Además, el Guadalajara fue el equipo que más jugadores aportó a aquella primera convocatoria de Márquez.

Hugo Camberos y Santiago Sandoval en un entrenamiento con la Selección Mexicana | IMAGO7

La tendencia se mantuvo en noviembre, cuando cinco elementos del Rebaño volvieron a aparecer en la lista del seleccionador: Raúl Rangel, Diego Campillo, Luis Romo, Santiago Sandoval y Roberto Alvarado.

Con estos registros, Chivas consiguió aportar al menos cinco futbolistas en cada una de las últimas cinco convocatorias y acumuló 26 llamados individuales durante ese periodo, una muestra de la regularidad con la que el club ha mantenido presencia en el Tricolor.

Entre los nombres más destacados aparece Raúl Rangel, quien se ha consolidado como uno de los guardametas importantes del futbol mexicano, además de Roberto Alvarado, una de las principales referencias ofensivas del Guadalajara, y Luis Romo, quien aporta experiencia y equilibrio en el mediocampo.

También sobresalen los casos de Armando González, quien logró consolidarse hasta conseguir un lugar en la Copa del Mundo, y de jóvenes como Diego Campillo, Hugo Camberos y Santiago Sandoval, quienes encontraron en este proceso una oportunidad para dar el salto a la selección mayor.