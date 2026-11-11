Estadio Jalisco en la Semifinal de Vuelta entre Chivas y Cruz Azul en el Clausura 2026 | Imago7

El Rebaño y La Máquina se han visto las caras en instancias finales durante los últimos años

En el futbol mexicano, las rivalidades también se construyen con base en la popularidad, por ello Chivas y Cruz Azul han desarrollado una histórica, pero que ha crecido en los últimos torneos, gracias a los enfrentamientos en instancias importantes.

¿Cuáles son los enfrentamientos entre Chivas y Cruz Azul en fases decisivas?

Para dimensionar, en los últimos dos semestres, Chivas y Cruz Azul se enfrentaron en la Liguilla, primero en Cuartos de Final del Apertura 2025, cuando Javier Hernández erró un penalti decisivo, que dejó fuera al equipo en un semestre que pintaba para más.

Después, en el Clausura 2026 Chivas se reencontró con La Máquina en las Semifinales. En esa ocasión, el Rebaño presentaba un equipo mermado, debido a las bajas por convocatoria a la Selección Mexicana por el Mundial 2026. Luis Romo, Raúl Rangel, Armando González, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado fueron los jugadores con los que no pudo contar el equipo.

Chicharito Hernández falla penal con Chivas | MEXSPORT

Por otro lado, Cruz Azul llegó con dudas por el proyecto de Joel Huiqui, quien entró como interino tras la destitución de Nicolás Larcamón. A pesar de ello, La Máquina logró superar al Rebaño.

El saldo en fases finales de Chivas y Cruz Azul

Históricamente, estos dos equipos se han enfrentado en fases finales en ocho ocasiones, con una Final incluida. El saldo está igualado, con cuatro victorias para cada lado, aunque dicho duelo por el título fue ganado por el Rebaño.

En la gestión de Gabriel Milito, Chivas no ha podido ganarle a Cruz Azul, por lo que es una deuda pendiente del técnico argentino en esta última jornada del Apertura 2026, también en la búsqueda del liderato.

Gabriel Milito en la banca del Nou Camp durante el duelo de Chivas vs León | Imago7