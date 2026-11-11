En el futbol mexicano, las rivalidades también se construyen con base en la popularidad, por ello Chivas y Cruz Azul han desarrollado una histórica, pero que ha crecido en los últimos torneos, gracias a los enfrentamientos en instancias importantes.
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¿Cuáles son los enfrentamientos entre Chivas y Cruz Azul en fases decisivas?
Para dimensionar, en los últimos dos semestres, Chivas y Cruz Azul se enfrentaron en la Liguilla, primero en Cuartos de Final del Apertura 2025, cuando Javier Hernández erró un penalti decisivo, que dejó fuera al equipo en un semestre que pintaba para más.
Después, en el Clausura 2026 Chivas se reencontró con La Máquina en las Semifinales. En esa ocasión, el Rebaño presentaba un equipo mermado, debido a las bajas por convocatoria a la Selección Mexicana por el Mundial 2026. Luis Romo, Raúl Rangel, Armando González, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado fueron los jugadores con los que no pudo contar el equipo.
Por otro lado, Cruz Azul llegó con dudas por el proyecto de Joel Huiqui, quien entró como interino tras la destitución de Nicolás Larcamón. A pesar de ello, La Máquina logró superar al Rebaño.
El saldo en fases finales de Chivas y Cruz Azul
Históricamente, estos dos equipos se han enfrentado en fases finales en ocho ocasiones, con una Final incluida. El saldo está igualado, con cuatro victorias para cada lado, aunque dicho duelo por el título fue ganado por el Rebaño.
En la gestión de Gabriel Milito, Chivas no ha podido ganarle a Cruz Azul, por lo que es una deuda pendiente del técnico argentino en esta última jornada del Apertura 2026, también en la búsqueda del liderato.
En este torneo, tanto Cruz Azul como Chivas son dos claros candidatos a quedarse con el título, al ser los equipos que mejor futbol han mostrado, aunque en lapsos se han visto irregulares, mismo caso que los otros contendientes como América y Toluca.