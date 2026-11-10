En entrevista exclusiva con RÉCORD, el histórico exjugador del Guadalajara destacó el trabajo de Gabriel Milito y la estabilidad que comienza a encontrar la institución

Ramón Morales fue uno de los protagonistas de la investidura del Salón de la Fama del Futbol Internacional 2026. El histórico exjugador de Chivas recibió este reconocimiento con orgullo, pero también como una oportunidad para agradecer a todas las personas que lo acompañaron durante su carrera. En entrevista exclusiva con RÉCORD, también compartió su perspectiva sobre el presente del futbol mexicano.

El exmediocampista rojiblanco habló sobre el momento que atraviesa el Guadalajara, el proyecto encabezado por Gabriel Milito y la gestión de Amaury Vergara. Aunque reconoció avances en el equipo, dejó claro que, por la grandeza de la institución, el objetivo debe ser conquistar campeonatos.

Ramón Morales ve futuro en Chivas, pero espera que lleguen los títulos

Morales destacó la identidad que ha comenzado a transmitir el equipo de Gabriel Milito, así como la responsabilidad y el orgullo con el que, desde su perspectiva, los futbolistas defienden la camiseta rojiblanca.

“Lo veo bien, lo veo con futuro. Me gusta la forma de jugar que está generando Milito y el equipo, los jugadores. Me gusta la responsabilidad que están teniendo los jugadores. Emanan hacia afuera, que como aficionado, que portan la playera con orgullo, y eso se siente, y eso es bonito”, expresó en exclusiva para RÉCORD.

Chivas ante León l MEXSPORT

Sin embargo, el histórico de Chivas consideró que el proyecto necesita dar el siguiente paso y reflejar su crecimiento con títulos, una exigencia natural para un club de la dimensión del Guadalajara.

“Ojalá y toda esta idea y toda esta inercia puedan al final, en un equipo grande, verse con campeonatos. Creo que le falta eso”, señaló.

También habló sobre Amaury Vergara y comparó su proceso al frente de la institución con el que vivió su padre, Jorge Vergara, cuando llegó al equipo. Para Ramón Morales, el actual presidente ha ido encontrando estabilidad conforme conoce más a fondo el funcionamiento del club.

“Yo creo que así le ha pasado a Mauri, Mauri también creció con el equipo, desde niño me tocó conocerlo, fue creciendo, y él con sus ideas y con el historial que tiene su papá, creo que poco a poco está encontrando esa estabilidad, y se nota, se la está dando al equipo”, comentó.