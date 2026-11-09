Anwar Ben Rhouma ha dado el sí para la convocatoria de la Sub-23

Anwar Ben Rhouma, joya de la cantera de Chivas, dio el sí para representar a la Selección de Túnez Sub 23 en la próxima convocatoria. El jugador de 21 años es nacido en Estados Unidos, con ascendencia mexicana por su madre y con raíces tunecinas.

Se acuerdo a Yeudiel Pacheco, el atacante se ha declinado por el representativo africano: “El goleador del torneo sub21, Anwar Ben Rhouma ha dado el sí para representar a Túnez ,

“El delantero de Chivas tuvo llamado con el seleccionador sub23 y está listo para pronto unirse con ellos. Nacido en Nevada y ascendencia mexicana por su madre”, catapulta el posteo en X.

Anwar Kameel Ben Rhouma Torres, tras anotar con Chivas | IMAGO7

¿Quién es Anwar Ben Rhouma?

Anwar Ben Rhouma es un delantero de 21 años, nacido en Nevada, Estados Unidos, pero tiene ascendencia de Túnez y raíces mexicanas, por lo que su elección era entre las tres posibilidades.

Actualmente es uno de los pilares en el ataque de Luis Arce, pues en ocho partidos ya suma cinco anotaciones, hace unos meses destacó durante un Clásico Nacional ante el América de las Fuerzas Básicas.

Anwar Kameel Ben Rhouma Torres, jugador de Chivas | IMAGO7

Un talento juvenil

El joven atacante también ha dado buenas exhibiciones en este torneo, ante Atlas y Pachuca protagonizando grandes goles que han llamado la atención pocisionándose como una de las figuras.

Anwar Kameel Ben Rhouma Torres no solo es pieza importante de las fuerzas básicas del Rebaño, sino que ya tuvo minutos en la Liga MX, en busca de consolidarse con el primer equipo.