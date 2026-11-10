¿Dónde ver Juárez vs Chivas? Canales y hora del partido de los Cuartos de Final de Liga Femenil

Bravas vs Chivas se cruzan en el Olímpico de Juárez | RÉCORD

Segundo duelo en el orden de los Cuartos de Final en la cancha de las 'Bravalácticas'

La Liguilla de la Liga Femenil BBVA continuará con sus partidos de Ida de Cuartos de Final en martes con un Juárez vs Chivas en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Este duelo será a las 9 PM y se podrá seguir a través de las señales de Fox, Tubi y Fox One, todas señales de la misma cadena.

Guadalajara buscará evitar a toda costa lo que sería una de las eliminaciones sorpresivas del campeonato, pero las Bravas quieren ejecutar de buena manera este paso.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Las Bravas de Juárez cada torneo mejoran más, pues está vez, se han colocado como el tercer lugar del Grupo A con 30 puntos sumados en 14 partidos, solamente debajo de las plantillas multiganadoras de los dos equipos regios.

La décima mejor goleadora de la competencia es Aisha Keshy Solórzano de las fronterizas con un total de nueve goles; alguien que esté más cercana a esa cifra es Norma Palafox con dos, quien se encontrará de nuevo con el equipo que fue campeona en 2017.

Estadio Olímpico Benito Juárez | IMAGO7

Para Chivas, la posición fue mejor, pues fueron el segundo puesto del Grupo B solo después de América que sumó 37 puntos sobre los 30 del Rebaño, los mismos con los que se han clasificado sus rivales en esta ocasión.

La goleadora de las Rojiblancas no podría ser otra que Alicia Cervantes, quien por el momento es la séptima mejor anotadora del torneo con diez goles, dos más que la mejor artillera del rival fronterizo de esta ocasión. El juego de Vuelta tendrá lugar en el Estadio Akron.

Alicia Cervantes tras anotar ante América en el Apertura 2026 | IMAGO7

¿Dónde ver el duelo entre Bravas y Rojiblancas?