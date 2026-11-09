Hugo Sánchez Gutiérrez deja de ser técnico de Necaxa Femenil tras firmar el peor torneo en la historia de la Liga Femenil

Las Centellas terminaron el Apertura 2026 sin ninguna victoria y con un solo punto

Hugo Sánchez Gutiérrez dejó de ser director técnico de Necaxa Femenil luego de protagonizar una de las peores campañas en la historia del futbol mexicano. El entrenador concluyó su etapa al frente de las Centellas después de finalizar el Apertura 2026 con apenas un punto de 42 posibles, producto de un empate y 13 derrotas.

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A través de un comunicado oficial publicado este lunes 9 de noviembre, la directiva hidrocálida confirmó la salida del estratega mexicano, quien había asumido el cargo en mayo de este mismo año. Aunque la institución no detalló los motivos de su partida, la decisión llega después de una temporada en la que el equipo terminó en el último lugar de la clasificación general.

"Club Necaxa informa que Hugo Sánchez Gutiérrez concluye su etapa como director técnico de nuestro primer equipo femenil. Reconocemos el trabajo realizado durante este periodo y agradecemos el tiempo, la disposición y la dedicación con la que asumió esta responsabilidad", señaló la institución mediante sus plataformas oficiales.

Hugo Sánchez Gutiérrez, en su etapa con Necaxa Femenil | IMAGO7

Hugo Sánchez Gutiérrez se despide de Necaxa tras una temporada histórica por sus malos resultados

El paso de Hugo Sánchez Gutiérrez por el banquillo de las Centellas estuvo marcado por los resultados negativos. Durante las 14 jornadas que disputó el equipo en el Apertura 2026, no consiguió una sola victoria y acumuló 13 derrotas. Su único punto llegó hasta la última fecha del campeonato, cuando Necaxa empató 1-1 frente al Atlas en el Estadio Victoria.

Los números ofensivos y defensivos también reflejaron las dificultades que enfrentó el conjunto de Aguascalientes. Las Centellas marcaron solamente cinco goles y recibieron 54 anotaciones, terminando con una diferencia de -49. Estos registros las colocaron como la peor ofensiva y la defensa más goleada del campeonato, además de establecer la cosecha de puntos más baja en la historia de la Liga Femenil.

¿Quién reemplazará a Hugo Sánchez Gutiérrez en Necaxa Femenil?

Antes de asumir la dirección técnica del primer equipo femenil, Sánchez Gutiérrez ya contaba con experiencia dentro de la estructura deportiva de Necaxa. Desde 2023 había desempeñado diferentes funciones en las fuerzas básicas, incluyendo labores como auxiliar de las categorías Sub 19 y Sub 23, además de dirigir a los equipos Sub 15 y Sub 14.

Por ahora, Necaxa no ha anunciado al entrenador que ocupará el lugar de Hugo Sánchez Gutiérrez de cara al próximo torneo de la Liga Femenil. En su comunicado, la directiva explicó que durante los próximos días dará a conocer información relacionada con el futuro del primer equipo a través de sus canales oficiales.