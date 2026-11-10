¿Dónde ver Pumas vs Tigres? Canales y hora del partido de los Cuartos de Final de Liga Femenil

Las Amazonas visitan la Ciudad de México para abrir la primera Liguilla bajo el nuevo formato del torneo

Ha terminado la Fase Regular del Apertura 2026, primer torneo que se ha jugado bajo el nuevo formato de competencia en la Liga Femenil BBVA. La ronda de Cuartos de Final la abrirán Pumas y Tigres en el Estadio Olímpíco Universitario este martes 10 de noviembre a las 7:00 PM. Este partido se podrá ver a través de Canal 9 y el YouTube de Liga Femenil DND Sea.

Este será el primero de dos partidos que se llevarán a cabo este martes, pues las 'Bravalácticas' se miden a Chivas y, el miércoles, vendrán un par de duelos más en la búsqueda de definir a los equipos semifinalistas de la competencia.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

El nuevo formato dividió a los equipos en grupos, para posteriormente acomodarlos en una tabla que diera los enfrentamientos que tendremos a partir de esta semana en Liguilla. Es así como Tigres llega a este duelo como el segundo lugar del Grupo A con 35 puntos conseguidos a lo largo de 14 partidos.

Cabe destacar que las Amazonas tienen también a una de las tres mejores goleadoras del torneo con Thembi Kgatlana con 12 goles tan solo dos lugares debajo de Geyse Da Silva de América y Enyerliannys Higuera de Atlético de San Luis. En general, las regias cuentan con un +35 en diferencia goleadora.

Thembi Kgatlana celebrando un gol ante Rayadas l MEXSPORT

Pumas se ha metido a la Liguilla como el puesto 3B, esto después de haber sumado 20 puntos en la misma cantidad de partidos que sus rivales de Cuartos, el tercer puesto se lo han quedado tras quedar debajo solamente de América y Chivas.

En cuanto a goleadoras, las Universitarias solamente cuentan con un nombre dentro del Top 10 con Stephanie Ribeiro que tiene un total de nueve goles anotados en un total de 1110 minutos jugados en el Apertura 2026.

Stephanie Ribeiro en celebración con Pumas en la Liga Femenil | IMAGO 7

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