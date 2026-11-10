Solo resta una jornada en el Apertura 2026 para conocer a quiénes serán los ocho clasificados a la 'Fiesta Grande'

El Apertura 2026 de la Liga MX está por llegar a su desenlace en la Fase Regular y la pelea por los últimos boletos a la Liguilla continúa abierta. Con Cruz Azul como líder general, América y Chivas siguiéndolo de cerca y varios clubes todavía con posibilidades matemáticas de avanzar, la Jornada 17 será determinante para definir a los ocho equipos que disputarán el título del futbol mexicano.

A diferencia de torneos anteriores, en esta ocasión no habrá Play-In, por lo que únicamente los primeros ocho lugares de la clasificación conseguirán su boleto a los Cuartos de Final. Actualmente, Pachuca ocupa la octava posición con 22 puntos, mientras que equipos como Tijuana, Monterrey, Pumas, Querétaro, Puebla y Atlético de San Luis mantienen posibilidades de modificar la tabla en el cierre del campeonato.

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Restan pocos boletos

Cruz Azul llega como líder del Apertura 2026 con 32 puntos y tiene asegurada su participación en la Liguilla. La Máquina enfrentará a Chivas en la última jornada y una victoria le permitirá asegurar el primer lugar de la tabla general. Por su parte, América y Guadalajara, ambos con 30 unidades, también tienen garantizada su clasificación, aunque todavía buscan mejorar su posición. Las Águilas necesitan vencer a Tigres y esperar un tropiezo de los cementeros, mientras que el Rebaño deberá superar a Cruz Azul para aspirar al liderato.

Toluca y Atlas ocupan el cuarto y quinto puesto, respectivamente, con 27 puntos cada uno. Los Diablos Rojos enfrentarán a Pachuca, mientras que los Rojinegros visitarán a FC Juárez. Ambos dependen de sus resultados para conservar una posición favorable de cara a los Cuartos de Final, aunque Toluca ya tiene asegurado su lugar entre los ocho primeros. Santos Laguna, sexto con 25 unidades, buscará sellar su clasificación ante León, rival directo que marcha séptimo con 23 puntos y que necesita ganar para evitar depender de otros marcadores.

Cruz Azul celebra el gol de Montaño de penal ante Tigres | MEXSPORT

Pachuca completa actualmente los puestos de Liguilla con 22 puntos, pero su visita a Toluca representa un encuentro decisivo para mantenerse entre los ocho mejores. Los Tuzos necesitan ganar y estar pendientes de los resultados de sus perseguidores, pues una derrota podría dejarlos fuera de la zona de clasificación. Para León, un triunfo ante Santos le permitiría alcanzar 26 unidades y asegurar matemáticamente su boleto a la Fiesta Grande, independientemente de lo que suceda en los demás compromisos.

¿Qué equipos todavía pueden clasificar y cuáles están eliminados de la Liga MX?

Tijuana se encuentra en la novena posición con 22 puntos, los mismos que Pachuca, pero con una diferencia de goles inferior. Los Xolos deberán derrotar al Atlante y esperar una combinación de resultados que les permita escalar posiciones. Monterrey, décimo con 21 unidades y un partido menos, también depende de sus resultados para avanzar; los Rayados enfrentarán a Pumas, que ocupa el undécimo puesto con 21 puntos y necesita ganar para llegar a 24 unidades, además de esperar tropiezos de sus rivales directos. La Pandilla incluso tiene un partido más ante Gallos, así que la suma podría ser mayor.

VAR anula gol de Pumas ante América por fuera de lugar | MEXSPORT

Querétaro, duodécimo con 20 puntos y también con un encuentro pendiente, mantiene posibilidades de clasificar si aprovecha sus compromisos restantes, incluido el duelo frente a Necaxa y el pendinte ante Monterrey. Puebla y Atlético de San Luis, ubicados en los lugares 13 y 14 con 19 unidades, están obligados a ganar su enfrentamiento directo y esperar una combinación favorable de resultados. Ambos podrían alcanzar los 22 puntos, por lo que necesitarían que otros equipos no sumen y que la diferencia de goles les permita superar a sus competidores.