¿Cuál es la peor marca de victorias de Pumas en CU?

En el Apertura 2026, Universidad Nacional registra un solo triunfo, todavía con una fecha restante

El Estadio Olímpico Universitario no ha pesado como se esperaba en este torneo, pues Pumas ha sacado solo un triunfo: ante León en la Jornada 7, con un marcador de 3-1. Fuera de esa victoria, el conjunto felino registra cinco empates y dos derrotas.

Pumas puede evitar igualar el peor registro en CU en torneos cortos

Todavía con una fecha restante, ante Rayados, Pumas tiene la oportunidad de evitar igualar el peor registro de victorias en torneos cortos, el cual se dio en el Apertura 2013, con un solo triunfo.

En aquel torneo, Pumas culminó en el último lugar de la tabla, con 11 puntos, producto de un triunfo, ocho empates y ocho derrotas. El presente semestre no es así de negativo, pero en casa no han logrado mejorar la cuenta.

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¿Quiénes jugaban en Pumas en el Apertura 2013?

Alejandro Palacios, Luis Fuentes, Marco Antonio Palacios, Efraín Velarde, Darío Verón, Javier Cortés y Martín Bravo eran algunos de los elementos que conformaban la plantilla de la Universidad Nacional, dirigidos por Antonio Torres y José Luis Trejo.

Frente a Rayados, aparte de localía, Pumas buscará el triunfo que lo haga soñar con la Liguilla, a la espera de lo que hagan los rivales que también están en la pelea por un boleto a la Fase Final.

Con algunos días fuera de actividad por Fecha FIFA, Pumas espera preparar de mejor forma el duelo ante Monterrey, especialmente la zona defensiva, donde ha cometido errores que merman los resultados.