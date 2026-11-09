Universidad Nacional tiene ligeras esperanzas de acceder a la Fase Final

El empate ante América no le sirvió de mucho a Pumas para el objetivo de clasificar a Liguilla, pero todavía queda vida, al aspirar a un máximo de 24 puntos, en caso de sacar el triunfo ante Rayados en la última fecha.

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¿Qué necesita Pumas para clasificar a Liguilla?

Primordialmente, Pumas tiene que ganarle a Rayados para ilusionarse con la clasificación. Con ello, los puntos de Universidad Nacional serán 24, pero tendrá que esperar resultados de sus rivales.

Rayados enfrentará a Querétaro en un duelo pendiente de la Jornada 7, en el que Pumas esperará que se dé un empate, para que los regiomontanos dejen puntos y ese último boleto se pueda definir en su respectivo encuentro.

VAR anula gol de Pumas ante América por fuera de lugar | MEXSPORT

Además, el empate también afectará a los Gallos Blancos, que con 20 puntos lucha por su lugar en la Fase Final. Por otro lado, León y Xolos también serán clave para definir los últimos puestos para clasificar.

León y Xolos, claves para Pumas

El empate de Chivas y León cerró un poco el margen para Pumas, pues esperaba que los del Bajío dejaran puntos para estar a una sola unidad de alcanzarlos. Ahora, el conjunto auriazul espera que ante Santos no consiga el triunfo.

Álvaro Angulo y Juninho en festejo de gol de Pumas | IMAGO7

Pumas también necesitará que Xolos no gane ante Atlante en la última jornada, un duelo que pinta difícil para los Potros de Hierro, al visitar el Estadio Caliente ya con nada en juego y con los locales con la necesidad de afianzarse en los puestos de Liguilla.

En caso de que estos resultados se den y Rayados gane su duelo pendiente, Pumas tendrá todavía la clasificación en sus manos, pero tendrá que vencer a los regiomontanos por una diferencia de al menos tres anotaciones, debido a la diferencia de goles que favorece a los dirigidos por Matías Almeyda.