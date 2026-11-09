Keylor Navas, ¿operado de la rodilla? Esta es la verdad sobre la lesión del portero de Pumas

En los días pasado, Bryan Ruiz, entrenador de Costa Rica, mencionó que el arquero necesitaba una intervensión

​Keylor Navas no será operado ni en Pumas se contempla cirugía alguna, contrario a lo que se ha manejado en las últimas horas tras una información surgida en Costa Rica y que en México desmienten de forma categórica.

​En el Club Universidad se mostraron extrañados por la versión de una presunta intervención quirúrgica. Fuentes confirmaron a RÉCORD que al interior de la institución no se ha puesto sobre la mesa dicho escenario, salvo por las declaraciones del técnico de Costa Rica, las cuales causaron sorpresa y desconcierto en el seno auriazul.

Keylor Navas con Pumas | IMAGO7

Pumas no contempla el camino de la operación

​La realidad es que en Universidad no se ha contemplado ese camino. Tras el partido ante el América, el reporte del cuerpo médico felino indicó que el arquero costarricense sí presenta molestias musculares y que, de cara al cierre del torneo, le viene bien parar dos semanas; sin embargo, de ahí a requerir quirófano, no hay nada.

​El estratega de la selección de Costa Rica, Bryan Ruiz, había señalado previamente que Navas requería una intervención médica en la rodilla para corregir molestias físicas acumuladas que le impedían rendir al 100 por ciento, motivo por el cual no fue considerado en la convocatoria.

​Pese a que la versión cobró fuerza rápidamente en territorio mexicano, en Pumas reiteran que no existe tal procedimiento y que el guardameta únicamente guardará reposo para reincorporarse con normalidad a la actividad con los del Pedregal.