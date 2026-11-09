Rayados tiene claro el futuro de Matías Almeyda, ¿hay alerta? Cuidado, esto es lo que va a suceder

Matías Almeyda dialoga con sus jugadores en el medio de la goleada recibida ante Toluca | Imago7

La continuidad del 'Pelado' tendrá que ver con estos detalles para la directiva regiomontana

​Apoyo total a Matías Almeyda. En Rayados de Monterrey están conscientes de que esta temporada ha sido de transición y cambios, por lo que no encienden las alarmas ante lo que acontece al interior del club, de acuerdo con fuentes cercanas al plantel regiomontano.

¿Qué pasa con los problemas externos?

​Ni siquiera pesa el presunto rompimiento del estratega con el vestidor o los señalamientos tras la falta de entrega frente al Toluca. La postura institucional en la Pandilla es clara: afuera se ha hecho mucho más ruido del necesario.

​Dos fuentes consultadas por RÉCORD aseguraron que no existe una ruptura interna ni focos rojos que comprometan el proyecto. Lo que sí admiten es una profunda molestia por lo ocurrido el sábado pasado, donde el equipo ni las manos metió ante los Diablos Rojos.

Rayados fue goleado en el Nemesio Diez por Toluca en la Fecha 16 | Imago7

​El enfado directivo radica en que Monterrey ya ha competido contra plantillas de esa jerarquía mostrando otra cara. "No hay duda de Matías", revelaron a este medio integrantes de la cúpula rayada.

​Asimismo, subrayan que, tras la Jornada 16 y con dos compromisos por disputar, la clasificación sigue en sus manos. Por ello, consideran prematuro juzgar el trabajo del técnico argentino hasta no brindarle mejores herramientas y armas suficientes para competir.

​Lo que sí reconocen puertas adentro es el evidente desorden y desequilibrio estructural que arrastra la institución. Asumen con autocrítica que, aun con la llegada de Dennis te Kloese a la presidencia deportiva y de Matías Almeyda al banquillo, las fallas de fondo no se van a resolver de la noche a la mañana.