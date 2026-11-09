Tuvo que pasar casi una década para que Tigres y Rayados volvieran a enfrentar el riesgo de quedarse fuera de una misma Liguilla

La presencia de los equipos regiomontanos en la Liguilla del futbol mexicano está en riesgo, debido a que Tigres ya quedó sin posibilidades de alcanzar los primeros ocho lugares, mientras que Monterrey todavía tiene vida y buscará aprovechar su partido pendiente para evitar que el Apertura 2026 marque un hecho que no ocurre desde hace más de una década.

La última ocasión en la que ninguno de los dos clubes disputó la Liguilla fue en el Clausura 2014. En aquel campeonato, Rayados terminó en la décima posición con 23 puntos, mientras que los universitarios ocuparon el decimocuarto puesto con 21 unidades. Desde entonces, al menos uno de los dos equipos había conseguido mantenerse entre los protagonistas de la fase final.

Juan Brunetta marca el gol del empate en el Tigres vs. Cruz Azul | MEXSPORT

Ahora, la historia podría repetirse, debido a que Tigres atraviesa un torneo para el olvido y, después de 16 jornadas, ocupa el decimoquinto lugar con apenas 15 puntos, producto de tres victorias, seis empates y siete derrotas. Con una fecha por disputar, ya no tiene posibilidades matemáticas de meterse entre los ocho primeros.

Rayados todavía tiene esperanza

El panorama de Monterrey es distinto; aunque se encuentra fuera de los puestos de clasificación, ocupa el décimo lugar con 21 unidades y tiene dos partidos pendientes, por lo que todavía cuenta con posibilidades matemáticas de alcanzar la Liguilla.

Hugo Cuypers festeja gol vía penal en el duelo de Rayados ante Xolos de Tijuana de la Fecha 15 | MexSport

Los dirigidos por Almeyda deberán aprovechar sus compromisos frente a Querétaro y Pumas para sumar la mayor cantidad de puntos posible y esperar una combinación de resultados que les permita escalar posiciones.

La diferencia entre ambos equipos es importante: mientras Tigres ya no puede alcanzar la zona de clasificación, Monterrey aún depende de lo que consiga en sus encuentros pendientes.