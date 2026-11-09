Tras una convulsa administración, de apenas cinco meses, Carlos Emilio González dejará el cargo

Carlos Emilio González dejará de ser presidente de Tigres, y no por su mala administración en menos de medio año al frente de la escuadra felina, en sustitución de Mauricio Culebro, sino porque cometió infracciones al código laboral y de convivencia al interior del equipo de CEMEX.

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Tras una convulsa administración, de apenas cinco meses, una denuncia de acoso laboral terminó por darle la puntilla, por generar la salida de González del puesto directivo del club felino.

GESTIÓN CORTA Y ENREVESADA

El directivo arribó a Tigres en junio de 2026, luego de que Culebro dejó la silla felina para irse al proyecto del Atlanta United de la MLS. Y le pasó de todo al veracruzano: se le fue Guido Pizarro por la falta de presupuesto para contratar y no logró integrar a André-Pierre Gignac tras su salida como futbolista. Se marchó Ángel Correa a River Plate y con un mail copiado a los argentinos, entorpeció la cantidad de la venta.

También le impusieron desde las alturas de Cemex a Víctor Manuel Vucetich como director deportivo, ante el poco conocimiento de González del tema administrativo de un club profesional. Tampoco logró los fichajes esperados y tuvo que entrar otra parte de la directiva para firmar a Emiliano Gómez y Memote Martínez de último minuto.

Y el resultado es que Tigres está eliminado de Liguilla como hace 23 torneos no se veía. Inaudito. Pero eso no fue lo que derramó el vaso de su salida.

Carlos Emilio González | MEXSPORT

QUISO HACER E HIZO DE MÁS

González llegó con la idea de hacer limpia en Tigres, de encontrar si había malos manejos en la administración del equipo y aunque no encontró nada, la forma en la que hizo la búsqueda fue su gran pecado.

La forma de interactuar con los colaboradores de la institución felina fue muchas veces ruda, rayando en lo impertinente. Hasta que una empleada del club, de un departamento que no tenía contacto en línea directa con González (cuya identidad nos reservamos para evitar exponerla) denunció al directivo por su trato, una situación que en Cemex no es tolerada. Y después llegó otra similar.

Así, desde los altos mandos de la empresa mexicana llegó la orden de separarlo del cargo, situación por la cual ya no apareció en los eventos de Tigres estos últimos días, y estos días se hará oficial su desvinculación del club.

Carlos Emilio González con Tigres | IMAGO7

¿Y EL REEMPLAZO?