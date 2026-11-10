Salón de la Fama 2026: ¿Cuándo es la ceremonia y dónde verla EN VIVO?

Velibor Milutinovic en el Salón de la Fama | IMAGO7

Thierry Henry, Alessandro Del Piero, Fernando Torres, Oribe Peralta y otras leyendas del futbol serán investidos este martes 10 de noviembre en Pachuca

El futbol internacional tendrá una noche especial con la Ceremonia de Investidura del Salón de la Fama 2026, que reunirá a 18 figuras que dejaron huella en la historia de este deporte. La gala se celebrará este martes 10 de noviembre en Pachuca, Hidalgo, con la presencia de campeones del mundo, referentes del futbol mexicano y leyendas de la rama femenil.

Entre los nombres más destacados de esta generación aparecen Thierry Henry, Alessandro Del Piero, Miroslav Klose, Fernando Torres y Oribe Peralta. Los aficionados podrán seguir el evento a través de la señal de Claro Sports, que llevará la ceremonia a los seguidores del futbol.

¿Cuándo y a qué hora es la ceremonia del Salón de la Fama 2026?

La edición número 14 de la Ceremonia de Investidura del Salón de la Fama del Futbol Internacional se realizará este martes 10 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

El evento tendrá como sede el Auditorio Gota de Plata, en Pachuca, Hidalgo. Previamente, a las 16:00 horas, se llevará a cabo la alfombra roja, donde desfilarán algunas de las personalidades invitadas.

Óscar Pérez durante su discurso tras se inducido al Salón de la Fama del Futbol | MEXSPORT

¿Dónde ver EN VIVO la investidura del Salón de la Fama 2026?

Los aficionados que no puedan asistir a la ceremonia podrán seguir la transmisión en vivo a través de Claro Sports, a partir de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

De esta manera, los seguidores del futbol podrán conocer los detalles de la gala y presenciar el reconocimiento a las 18 figuras que ingresarán al recinto de los inmortales.

Carlos Salcido, en conferencia de prensa previa a la ceremonia de investidura del Salón de la Fama en 2024 | IMAGO 7

¿Quiénes serán investidos al Salón de la Fama 2026?

La generación 2026 estará integrada por 18 personalidades, distribuidas en cinco categorías: futbol internacional, futbol nacional, decanos internacionales, decanos nacionales y futbol femenil.

Esta es la lista completa de los nuevos integrantes:

Futbol internacional

Thierry Henry (Francia)

Alessandro Del Piero (Italia)

Bebeto (Brasil)

Miroslav Klose (Alemania)

Fernando Torres (España)

Davor Šuker (Croacia)

Futbol nacional

Oribe Peralta

Christian 'Chaco' Giménez

Antonio 'Turco' Mohamed

Ramón Morales

Fabián Estay

Humberto Suazo

Oribe Peralta | IMAGO7

Decanos internacionales

Teófilo Cubillas (Perú)

Sócrates (Brasil)

Decanos nacionales

Ignacio Flores

Gerónimo Barbadillo

Futbol femenil

Mónica Vergara (México)

Homare Sawa (Japón)