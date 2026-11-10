El futbol internacional tendrá una noche especial con la Ceremonia de Investidura del Salón de la Fama 2026, que reunirá a 18 figuras que dejaron huella en la historia de este deporte. La gala se celebrará este martes 10 de noviembre en Pachuca, Hidalgo, con la presencia de campeones del mundo, referentes del futbol mexicano y leyendas de la rama femenil.
Entre los nombres más destacados de esta generación aparecen Thierry Henry, Alessandro Del Piero, Miroslav Klose, Fernando Torres y Oribe Peralta. Los aficionados podrán seguir el evento a través de la señal de Claro Sports, que llevará la ceremonia a los seguidores del futbol.
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¿Cuándo y a qué hora es la ceremonia del Salón de la Fama 2026?
La edición número 14 de la Ceremonia de Investidura del Salón de la Fama del Futbol Internacional se realizará este martes 10 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.
El evento tendrá como sede el Auditorio Gota de Plata, en Pachuca, Hidalgo. Previamente, a las 16:00 horas, se llevará a cabo la alfombra roja, donde desfilarán algunas de las personalidades invitadas.
¿Dónde ver EN VIVO la investidura del Salón de la Fama 2026?
Los aficionados que no puedan asistir a la ceremonia podrán seguir la transmisión en vivo a través de Claro Sports, a partir de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.
De esta manera, los seguidores del futbol podrán conocer los detalles de la gala y presenciar el reconocimiento a las 18 figuras que ingresarán al recinto de los inmortales.
¿Quiénes serán investidos al Salón de la Fama 2026?
La generación 2026 estará integrada por 18 personalidades, distribuidas en cinco categorías: futbol internacional, futbol nacional, decanos internacionales, decanos nacionales y futbol femenil.
Esta es la lista completa de los nuevos integrantes:
Futbol internacional
Thierry Henry (Francia)
Alessandro Del Piero (Italia)
Bebeto (Brasil)
Miroslav Klose (Alemania)
Fernando Torres (España)
Davor Šuker (Croacia)
Futbol nacional
Oribe Peralta
Christian 'Chaco' Giménez
Antonio 'Turco' Mohamed
Ramón Morales
Fabián Estay
Humberto Suazo
Decanos internacionales
Teófilo Cubillas (Perú)
Sócrates (Brasil)
Decanos nacionales
Ignacio Flores
Gerónimo Barbadillo
Futbol femenil
Mónica Vergara (México)
Homare Sawa (Japón)