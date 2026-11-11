¡La Hormiga no tiene límites! Armando González ya marcó en todas las competencias que ha disputado

Con goles en México y Europa, el atacante de 23 años mantiene su paso goleador al sumar goles en seis competencias

Armando González sigue haciendo historia en su carrera, debido a que el delantero mexicano consiguió una nueva marca personal al convertirse en un goleador que anotó en cada una de las seis competiciones de clubes que disputó desde su debut en Primera División, luego de estrenarse en la Superliga de Grecia con el Olympiacos.

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Goles por doquier para Hormiga

La anotación llegó este domingo frente al PAOK, uno de los principales rivales del conjunto rojiblanco. La Hormiga ingresó de cambio al minuto 56 y apenas dos minutos después mandó el balón al fondo de las redes con un remate de zurda, tras una asistencia de Jota Silva, para abrir el marcador en el Georgios Karaiskakis. El encuentro terminó empatado 1-1.

Con este tanto, el atacante mexicano completó una lista de seis competiciones en las que ya consiguió marcar. Su recorrido comenzó en el futbol mexicano, donde defendió la camiseta de Chivas y convirtió 29 goles con el primer equipo, de los cuales 15 fueron en el Apertura 2025 y 12 en el Clausura 2026, además de dos en competencias internacionales; repartido en Leagues Cup y Concachampions.

Armando 'Hormiga' González en partido con Olympiacos | AP

Su aventura en Grecia amplió ese registro, debido a que con Olympiacos ya había marcado en la Copa de Grecia y en la Europa League, por lo que únicamente tenía pendiente estrenarse en la Superliga. La anotación ante PAOK le permitió completar el recorrido y mantener una particularidad en su trayectoria: no existe una competencia de clubes que haya disputado en la que no haya celebrado un gol.

Consagrado en México y afianzándose en Europa

La capacidad goleadora de González también se refleja en sus números. Durante 2026, ya consiguió anotar 19 goles, reflejando el gran año futbolístico que tiene. Esos goles se reparten en seis con Olympiacos, uno con la Selección Mexicana y 12 con Chivas, mismos goles que le sirvieron para mantenerse en la pelea por el título de goleo de la Liga MX.

A sus 23 años, la Hormiga continúa ampliando su trayectoria en el futbol europeo y se pone al nivel de jugadores como Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Javier Hernández; que también lograron anotar en las competencias en las que jugaron.

Su siguiente compromiso será con la Selección Mexicana, donde enfrentará a Jamaica, correspondiente a la Liga de Naciones. El primer juego será el sábado y el segundo se jugará el martes en territorio mexicano.