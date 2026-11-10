Chaco Giménez lanza mensaje a seleccionados: “El que no está dispuesto a aguantar la crítica no puede estar en Selección”

Santiago Giménez, delantero de la Selección Mexicana, previo al partido ante Estados Unidos | IMAGO7

El exfutbolista respaldó a su hijo ante los cuestionamientos por su falta de gol con el Tricolor y aseguró que la presión forma parte de representar a México

Christian 'Chaco' Giménez salió en defensa de su hijo Santiago, quien ha recibido críticas por su falta de contundencia con la Selección Mexicana. El exfutbolista consideró que los cuestionamientos son parte de la exigencia que implica vestir la camiseta nacional y que todo jugador debe aprender a convivir con ellos.

Podría interesarte Futbol Julián Quiñones, Gilberto Mora y compañía reportan con el Tri en Playa del Carmen para enfrentar a Jamaica

En charla con el equipo de RÉCORD, durante el programa Infiltrados desde Pachuca, en el marco de la ceremonia del Salón de la Fama del Futbol Internacional, el Chaco aseguró que su hijo se encuentra tranquilo y consciente del momento que atraviesa, además de tener la mentalidad necesaria para salir adelante.

Chaco Giménez considera que las críticas son parte de jugar en Selección

"Él está tranquilo, está feliz. Es normal (la presión) porque la gente quiere ver bien a la Selección. El que no está dispuesto a aguantar la crítica no puede jugar en Selección, la Selección es así y todas son así", expresó el exjugador.

El argentino naturalizado mexicano también recordó que otros delanteros han atravesado situaciones similares, como Raúl Jiménez, quien recibió cuestionamientos durante una etapa complicada frente al arco. Incluso mencionó a Javier Hernández como otro referente cuya trayectoria ha tenido distintos momentos.

Santiago Giménez tendrá que superar más momentos complicados

Santiago Giménez durante el amistosos México vs Estados Unidos | IMAGO7

Para el Chaco, los altibajos son una constante en la carrera de cualquier futbolista, por lo que considera que su hijo debe tomar este episodio como parte de su crecimiento profesional. Además, destacó la actitud con la que Santiago enfrenta los cuestionamientos y su deseo de revertir la situación.

"A Santiago lo veo con esa mentalidad de querer salir adelante y va a vivir no solamente este momento, sino otros más, porque el futbolista vive estos momentos", sentenció Giménez.