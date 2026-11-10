El exjugador chileno habló previo a la Ceremonia de investidura del Salón de la Fama del Futbol Internacional en Pachuca

Humberto “Chupete” Suazo fue una de las figuras que se hizo presente en la previa de la Ceremonia de investidura del Salón de la Fama del Futbol Internacional 2026 en Pachuca y el exjugador no dudó en resaltar su agradecimiento a México por su paso como jugador.

En exclusiva para RÉCORD el exjugador resaltó su cariño: “Para mí el país en sí representa mucho. Tengo un hijo nacido, un hijo regiomontano. La verdad que México y el futbol en sí me dio todo. Creo que tuve más de 6 años en el país. Ya tengo un hijo viviendo en Monterrey.”

“Otro nacido en Monterrey. La verdad que mucho cariño le tengo al país, al futbol. Porque vuelvo a repetir, me ha dado todo lo que tengo”, catapultó el histórico jugador de Rayados.

Chupete Suazo durante partido con el Monterrey | MEXSPORT

¿Qué dijo sobre el Clásico Regio?

Mientras tanto, Humberto Suazo también tuvo palabras sobre el Clásico Regio: “Es una pasión tremenda.En la semana te lo hacen sentir. Yo creo que cuando sale el fixture, lo único que ven es cuándo va a ser el clásico Reggio. La verdad que me tocó ganar varias veces, me tocó perder también.”

“Pero lo que se vive, la pasión es única. Yo creo que eso se rescata. Es una ciudad que vive del futbol y te lo hacen sentir”, resaltó durante la entrevista desde Pachuca, Hidalgo, en la previa de la Ceremonia de Investidura.

“Pero creo que uno siempre tiene que ser agradecido de la gente. En los momentos difíciles, mucha gente te levantaba. Y más que todos los clásicos, como dice, una pasión es algo tremendo y que es única”, catapultó.

Mauro Lainez en el Clásico Regio del Apertura 2026 | MEXSPORT

Sobre el mal paso de Tigres

Asimismo el Chupete Suazo destacó que no le da alegría el mal momento de Tigres: “No, no, yo creo que siempre lo he dicho, uno nunca le tiene que desear el mal a nadie. Creo que hay equipos que pasan por este tipo de proceso.”

“Le tocó a Tigres ahora estar abajo. Monterrey también está peleando por la Liguilla. Así que son momentos, yo creo que son los momentos difíciles donde se ven los grupos, donde se ven para qué están”, sentenció.