Así fue el festejo de la Hormiga González a lo Cristiano Ronaldo

El mexicano se reencontró con la anotación y su festejo fue épico con el ¡Siuuu!

Armando "La Hormiga" González por fin se pudo estrenar como goleador en la Liga de Grecia, el mexicano no había podido anotar en la competición doméstica y ahora apareció de cambio para abrir el marcador ante el PAOK en la Jornada 10.

El gol desató la emoción en el exjugador de Chivas que terminó catapultando su festejo con el icónico 'Siuuu' de Cristiano Ronaldo en una de las esquina del terreno de juego del Georgios Karaiskakis.

El futbolista mexicano necesitó apenas dos minutos sobre el terreno de juego para hacerse presente en el marcador y abrir el camino para su equipo, desatando la locura en las gradas.

Armando 'Hormiga' González, en festejo de gol con Olympiacos, en Europa League | AP

Aunque lamentablemente al final llegó el gol del empate por parte de la visita, Andrija Zivkovic sacó un zurdazo desde fuera del área para decretar la igualdad, minutos más tarde La Hormiga tuvo su doblete pero terminó por perderse la oportunidad.

¿Cómo fue el gol de La Hormiga?

Tras ingresar al minuto 56 en sustitución de Marius Mouandilmadji. Su impacto fue inmediato. Jota Silva recibió el balón y envió un servicio que cruzó el área hasta llegar al segundo poste, donde Armando González apareció atento para encontrarse con la pelota y definir, colocando el 1-0 en el marcador.

Armando 'Hormiga' González, en festejo de gol con Olympiacos, en Europa League | AP

Con este tanto el futbolista mexicano suma confianza después de que no fuera considerado por el técnico español Imanol Alguacil para el encuentro ante GS Marko, correspondiente a la Copa de Grecia, quedándose fuera por primera vez de la convocatoria.

Sin embargo, volvió a la titularidad con Olympiacos en el empate sin goles ante Rennes en la Jornada 4 de la Europa League, dicho juego fue el más reciente; pero, terminó sin marcar diferencia.

¿Cuántos goles lleva la Hormiga González?