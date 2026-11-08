El mexicano ingresó al partido al minuto 56 en sustitución de Marius Mouandilmadji y impacto fue inmediato

Armando González tuvo un ingreso soñado en el duelo de la Liga de Grecia ante el PAOK. El futbolista mexicano necesitó apenas dos minutos sobre el terreno de juego para hacerse presente en el marcador y abrir el camino para su equipo.

González ingresó al partido al minuto 56 en sustitución de Marius Mouandilmadji. Su impacto fue inmediato, ya que solamente dos minutos después encontró la oportunidad para marcar el primer gol del encuentro.

¿Cómo llegó el gol de la Hormiga?

La anotación llegó tras una jugada construida por el sector derecho. Jota Silva recibió el balón y envió un servicio que cruzó el área hasta llegar al segundo poste, donde Armando González apareció atento para encontrarse con la pelota y definir, colocando el 1-0 en el marcador.

Armando 'Hormiga' González, en festejo de gol con Olympiacos, en Europa League | AP

El mexicano no ocultó la emoción después de conseguir la anotación. González celebró de manera efusiva junto a sus compañeros y posteriormente realizó el característico salto que ha popularizado Cristiano Ronaldo, una imagen que rápidamente destacó tras su gol ante el PAOK.

El tanto tuvo un significado especial para el atacante, quien aprovechó de inmediato la oportunidad que recibió al ingresar desde el banquillo. Con apenas un par de minutos en el campo, Armando logró marcar diferencias y demostrar su capacidad para aparecer dentro del área rival, esto pese a la falta de confianza de su entrenador en el futbolista mexicano.

Armando 'Hormiga' González, en festejo de gol con Olympiacos, en Europa League | AP

La Hormiga González recupera confianza

La rápida anotación también refleja la confianza que el futbolista mexicano mantiene en esta etapa de su carrera. González continúa buscando aprovechar cada oportunidad que recibe en el futbol griego y, ante el PAOK, dejó claro que no necesitó mucho tiempo para convertirse en uno de los protagonistas del encuentro.