El delantero mexicano vio desde el banquillo la victoria del Olympiacos sobre el Kifisia

El camino del delantero mexicano Armando ‘La Hormiga’ González en el futbol europeo continúa encontrando escollos competitivos. En la Jornada 9 de la Superliga de Grecia disputada en el Estadio Apostolos Nikolaidis, el Olympiacos se midió ante el AE Kifisia FC en un encuentro donde el atacante azteca arrancó nuevamente como suplente, viendo comprometido su protagonismo ante el buen momento de sus compañeros.

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El trámite del compromiso se inclinó para los visitantes gracias a un gol de vestidor apenas iniciado el complemento. Al minuto del segundo tiempo, Joel Roca abrió el marcador tras ser asistido por Chiquinho, culminando una jugada iniciada con un robo de balón en media cancha por parte de Jota Silva, momento en el cual ‘La Hormiga’ ya realizaba ejercicios de calentamiento en la banda a la espera de una oportunidad.

Alguacil apuesta por Marius y la 'Hormiga' busca revancha en Europa

Las aspiraciones del mexicano sufrieron un revés táctico al minuto 62, cuando el director técnico Imanol Alguacil movió sus piezas ordenando los ingresos de Santiago Hezze y Marius Mouandilmadji en lugar de Roman Yaremchuk y Gustavo Puerta. El estratega español decantó su confianza por Marius para ocupar la posición de centro delantero, dejando en segundo plano al canterano tricolor.

Armando 'Hormiga' González, jugador mexicano del Olympiacos, en festejo de gol en Europa League | AP

La decisión del timonel encontró pronto un respaldo estadístico en la cancha, ya que Marius aprovechó la oportunidad para firmar su segunda anotación del torneo local. Si bien el tanto significó un impulso importante para el Olympiacos, que sentenció el triunfo con un gol postrero de Martins, neutralizando el descuento de Gerson Sousa para el Kifisia en tiempo añadido y manteniéndose en la parte alta de la tabla, representa una mala noticia para las aspiraciones de González en la lucha interna por la titularidad.