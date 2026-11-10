Christian 'Chaco' Giménez revela que el momento más especial de su carrera fue jugar junto a su hijo Santiago

'Chaco' Giménez al lado de su hijo Santiago | Mexsport

El exfutbolista confesó a RÉCORD que compartir la cancha con su hijo fue una experiencia que superó cualquier título o logro conseguido como profesional

Christian 'Chaco' Giménez tiene una larga trayectoria en el futbol, con goles, campeonatos y experiencias en clubes de gran convocatoria como Boca Juniors, América, Pachuca, Cruz Azul y otros, sin embargo, entre todos esos recuerdos, existe uno que ocupa un lugar especial en su corazón: haber compartido el terreno de juego con su hijo Santiago.

En charla con el equipo de RÉCORD, durante el programa Infiltrados desde Pachuca, en el marco de la ceremonia del Salón de la Fama del Futbol Internacional, el argentino naturalizado mexicano reconoció que jugar junto a su hijo fue uno de los momentos más felices de su vida como futbolista.

Jugar con su hijo, un recuerdo que vale más que los títulos

"El momento que más voy a recordar es el momento que jugué con mi hijo, cuando levanté la cabeza y me picaba él al espacio, porque normalmente lo haces en el patio de tu casa", recordó.

Santiago y Christian Giménez comparten en el campo de juego | Mexsport

El exjugador también explicó que, después de vivir aquella experiencia, investigó cuántos futbolistas habían tenido la oportunidad de compartir una cancha profesional con sus hijos y descubrió que eran muy pocos.

Creo que solo siete lograron hacer eso. Soy un privilegiado de poder tener a mi hijo adelante jugando conmigo

Chaco Giménez, un privilegiado por compartir la cancha con Santiago

Para Giménez, aquella experiencia tuvo un significado que difícilmente puede compararse con los campeonatos, las anotaciones o las alegrías que consiguió durante su carrera.

Aunque defendió camisetas históricas y conquistó importantes objetivos, jugar junto a Santiago dejó una huella diferente.

Christian 'Chaco' Giménez, junto a sus hijos Santiago y Sofía, en 2019 | MEXSPORT