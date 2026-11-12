El Tricolor debutará el 21 de noviembre ante Rumanía; Estados Unidos se retiró del torneo por motivos de seguridad y Portugal, campeón defensor, no logró clasificarse

La cuenta regresiva está por terminar. A menos de diez días del silbatazo inicial, las selecciones participantes comienzan a llegar a Doha para disputar la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2026, una competencia que reunirá a 48 países del 19 de noviembre al 13 de diciembre. Entre ellos estará México, una de las selecciones con mayor tradición en esta categoría y que buscará conquistar su tercer campeonato mundial, después de los títulos obtenidos en 2005 y 2011. El Tricolor quedó ubicado en el Grupo K, junto a Rumanía, Camerún y Venezuela, con la ilusión de volver a levantar el trofeo en una categoría que históricamente le ha dado grandes satisfacciones al fútbol mexicano.

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Arabia Saudita, Camerún, China, Nueva Caledonia, Honduras, Nueva Zelanda, Vietnam, Corea del Sur y Costa Rica son algunas de las selecciones que ya se encuentran en territorio catarí, mientras que el resto de los combinados nacionales harán lo propio durante los próximos días. La justa contará con 104 partidos y más de mil futbolistas, en una edición que tendrá nuevamente el formato ampliado de 48 participantes, implementado en 2025. México compartirá protagonismo con otras siete selecciones de Concacaf: Costa Rica, Cuba, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá y Estados Unidos, aunque este último finalmente no estará en la competencia.

México Sub-17 durante un torneo en Toluca | IMAGO7

Y es que una de las noticias que ha marcado la previa del campeonato es precisamente la retirada de Estados Unidos. La Federación estadounidense decidió cancelar la concentración de su selección Sub-17 y su participación en Qatar por cuestiones de seguridad relacionadas con el conflicto en Medio Oriente. La decisión está vinculada a la alerta de viaje nivel 3 emitida por el Departamento de Estado, que recomienda reconsiderar los desplazamientos al país ante los riesgos de un posible conflicto armado. Los estadounidenses tenían previsto competir en el Grupo J frente a Montenegro, Chile y Argelia. Por su parte, la FIFA aseguró que sus evaluaciones de seguridad no han cambiado y que mantiene contacto permanente con las autoridades cataríes para garantizar el desarrollo del torneo.

Qatar albergará esta Copa del Mundo por segundo año consecutivo, dentro de un acuerdo que contempla cinco ediciones consecutivas hasta 2029. Sin embargo, la competencia también tendrá ausencias de peso: Portugal, vigente campeón, y Austria, subcampeón en 2025, no consiguieron su clasificación. Tampoco estarán Inglaterra, Alemania y Nigeria, esta última la selección más laureada de la historia del torneo, con cinco títulos. En contraste, siete países vivirán su debut mundialista en esta categoría: Grecia, Montenegro, Mozambique, Rumanía, Serbia, Tanzania y Vietnam. Además, China regresará a la competición después de 21 años de ausencia, otro de los atractivos de esta edición.

La actividad se concentrará en Aspire Zone, un complejo deportivo que se transformará en un auténtico centro del fútbol internacional, con ocho campos y la posibilidad de disputar hasta ocho encuentros diarios durante la fase de grupos y los dieciseisavos de final. Este formato centralizado también representa una oportunidad para los visores internacionales, que podrán observar de cerca a las jóvenes promesas de las 48 selecciones. Los anfitriones, Qatar, abrirán su participación frente a Panamá el 19 de noviembre a las 18:30 horas, mientras que la gran final se celebrará el 13 de diciembre en el estadio Ahmad bin Ali, a las 19:00 horas. México debutará el próximo 21 de noviembre frente a Rumanía, posteriormente se medirá a Camerún el día 24 y cerrará la fase de grupos ante Venezuela el 27. El objetivo será avanzar a la siguiente ronda y comenzar el camino rumbo a una nueva conquista internacional. El escenario está listo y México buscará volver a hacer historia.