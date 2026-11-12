Gilberto Mora reveló que fue lo que hizo con la playera que le dio Jude Bellingham

El mediocampista de la Selección Mexicana confesó cómo fue el momento del intercambio

Uno de los momentos más virales de México durante su participación en la Copa del Mundo 2026 fue el final del duelo de Octavos de Final vs Inglaterra. Entre lágrimas mexicanas, celebración inglesa con ‘Wonderwall’ de la banda Oasis de fondo, hubo una situación en particular que se robó los reflectores: Gilberto Mora intercambiando playera con Jude Bellingham.

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¿Qué hizo Mora con la playera de Bellingham?

Tras poco más de cinco meses después de aquella trágica noche, la joya mexicana reveló en una entrevista cómo fue el momento del intercambio con el jugador del Real Madrid. Mora aseguró que fue un acuerdo desde el arranque del partido y que afortunadamente se realizó al final.

Sí, pues ahí al último del juego. Yo se la había pedido desde un inicio antes de que empezara el partido, que si la podíamos intercambiar al final. Luego al final pues nos encontramos ahí en el pasillo bajando a los vestidores y pues le dije que si me la cambiaba y ya me dijo que sí”, declaró Mora para Claro Sports.

Del mismo modo, característico a su carácter serio, el juvenil también reveló el paradero de la playera, asegurando que la tiene guardada en su cuarto, siendo uno de sus objetos más valiosos de su carrera.

La tengo en mi cuarto guardada. Todos mis amigos me dijeron que qué padre y qué felicidades”, añadió el jugador de los Xolos de Tijuana.

Gilberto Mora, jugador de la Selección Mexicana, festejando su primer gol con el Tricolor | MEXSPORT

Gilberto Mora, la joya en ascenso de México

Desde su convocatoria a la Copa Oro de 2025, el nombre de Gilberto Mora llamó la atención de propios y extraños. Desde sus 16 años el futbolista originario de Tuxtla, Gutierrez, ya destacaba como un mediocampista con calidad en ambos pies y un manejo de juego como si de alguien experimentado se trátese, situación que lo llevó con el Tricolor desde muy joven, de la mano de Javier ‘Vasco’ Aguirre.

Pese a levantar el galardón de Concacaf, el momento de mayor lucidez del juvenil fue en la Copa del Mundo, pues se convirtió en uno de los más jóvenes en debutar en dicha competición. Si bien no logró marcar en su primer disputa mundialista, si fue uno de los mejores de México en el campo, siendo nombrado como una de las promesas a seguir en el futbol mundial, incluso reconocido recientemente por el mismísimo Lionel Messi.