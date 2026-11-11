Gilberto Mora será parte de la banca en el inicio del partido ante Rayados | Imago7

A sus 18 años, Mora registra más partidos, goles y asistencias que los que tenía Vela a la misma edad

Gilberto Mora continúa construyendo una carrera a su corta edad en el futbol mexicano y ya presume registros que superan los que tenía Carlos Vela a la misma edad, debido a que la comparación entre ambos talentos vuelve a tomar fuerza por la cantidad de partidos, goles y participaciones que el futbolista de Xolos acumulo antes de llegar a la mayoría de edad.

Podría interesarte Futbol El Loco Abreu revela la cruda confesión que le hizo Kevin Castañeda en su paso por Xolos

De acuerdo diversas estadísticas, Mora suma 78 partidos disputados con clubes, en los que ha conseguido 16 goles y ocho asistencias. En contraste, Vela registraba 32 encuentros, ocho anotaciones y dos pases para gol cuando tenía 18 años y comenzaba su recorrido en el futbol europeo.

Gilberto Mora en juego con América | MEXSPORT

La diferencia también aparece en el recorrido con la Selección Mexicana, ya que mientras el exdelantero del Arsenal todavía no había debutado con el combinado absoluto a esa edad, Mora ya acumula 13 partidos y una anotación con el Tricolor. El juvenil mexicano incluso participó en competencias como la Copa Oro, el Mundial Sub-20 y la Copa del Mundo

Carlos Vela portando la jersey de México l AP

Sin embargo, Vela también tenía argumentos importantes para ilusionar al futbol mexicano. En 2005 fue una de las figuras de la Selección Mexicana que conquistó el Mundial Sub-17 en Perú, torneo en el que terminó como campeón de goleo con cinco anotaciones. Su actuación le abrió las puertas del Arsenal, aunque su desarrollo en Europa continuó mediante préstamos y distintas experiencias.

En otros rubros, la comparativa también favorece a Mora, debido a que su valor de mercado aparece en 25 millones, frente a los tres millones que registraba Vela, además de que el jugador de Xolos ya cuenta con un título colectivo a nivel absoluto.