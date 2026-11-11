La Liga MX se renueva en EA Sports FC 27 con rostros más reales en el videojuego

EA Sports FC 27 actualiza a los jugadores para hacerlos más reales | Especial

EA Sports FC 27 recibió una actualización que incorpora nuevos escaneos faciales de jugadores de la Liga MX, con modelos mucho más detallados

Los aficionados al futbol mexicano tendrán una nueva razón para regresar a la cancha virtual. La Liga MX anunció una renovación de los rostros de sus futbolistas en EA Sports FC 27, una mejora que busca dejar atrás las versiones genéricas y ofrecer una representación mucho más fiel de sus principales figuras.

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¿Qué jugadores de la Liga MX tendrán nuevos rostros en EA Sports FC 27?

La actualización incluye el trabajo de captura facial de distintos protagonistas del campeonato nacional. Entre los futbolistas que destacan en los avances de esta renovación se encuentran Israel Reyes, Jesús Gallardo, Juan Brunetta, José Paradela y Carlos Acevedo, quienes tendrán una representación digital más cercana a sus características físicas.

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Para conseguirlo, se utiliza un sistema especializado de escaneo compuesto por numerosas cámaras que registran el rostro desde diferentes ángulos. Con esta tecnología es posible reproducir facciones, expresiones y detalles particulares que hacen más reconocibles a los jugadores durante los partidos y las repeticiones.

De acuerdo con los reportes sobre el parche 1.2.0, la actualización contempla nuevos modelos faciales y forma parte de una renovación más amplia que incorpora más de 80 escaneos de futbolistas de distintas ligas.

Algunas estimaciones apuntan a que 19 jugadores mexicanos habrían recibido este tratamiento, aunque EA Sports y la Liga MX no han confirmado oficialmente esa cantidad.

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