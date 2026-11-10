Martín Peláez pide el regreso del ascenso y descenso a la Liga MX: "Le urge al futbol mexicano"

Martín Peláez, presidente del Real Oviedo habló del ascenso y descenso. en México | INSTAGRAM: @martinpelaezro

En exclusiva con RÉCORD, Martín Peláez pidió el regreso del ascenso y descenso a la Liga MX, destacó el proyecto del Real Oviedo y habló sobre la llegada de Raúl González

En entrevista exclusiva con RÉCORD, Martín Peláez, directivo del Real Oviedo, habló sobre la importancia de recuperar el ascenso y descenso en el futbol mexicano.

Podría interesarte Futbol ¡Oficial! No habrá ascenso y descenso en la Liga MX

“Yo siempre he dicho que el ascenso y descenso tiene que existir. Yo no concibo la liga española sin ascenso ni descenso. Imagínate a los 27 mil abonados del Real Oviedo que les dijeras que el equipo no tiene aspiración de ascender inmediatamente. La ilusión se apaga, hay que competir por algo. Yo creo que le urge a la Liga MX que regrese el ascenso y descenso”, declaró en exclusiva para RÉCORD.

Peláez también habló sobre el presente del Real Oviedo y el proyecto deportivo que encabeza la institución, que recientemente regresó a la Primera División del futbol español, aunque volvió a perder la categoría.

Peláez durante conferencia | INSTAGRAM: @martinpelaezro

“Estamos muy felices con nuestro proyecto en Ciudad Deportiva. Regresamos a Primera, volvimos a descender, pero el proyecto está más vivo que nunca”, explicó.

Nuevo DT en Oviedo

Asimismo, se refirió a la llegada de Raúl González como nuevo director técnico del conjunto asturiano.

“Con la llegada de Raúl es una apuesta. Pensamos que es la persona indicada que nos puede llevar al Real Oviedo. Queremos que juegue con valentía. A Raúl le encanta, perfecto”, comentó.

Peláez toma de la cabeza a Federico Viñas | INSTAGRAM: @martinpelaezro