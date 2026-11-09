El mítico exdelantero del Real Madrid es nuevo DT de los asturianos | X:@RealOviedo

La categoría de plata incorpora a uno de los técnicos de mayor renombre del futbol español para liderar el ambicioso proyecto asturiano.

El mítico exdelantero del Real Madrid, Raúl González, ha sido nombrado oficialmente nuevo entrenador del Real Oviedo, que pertenece a Grupo Pachuca, conjunto por el que también pasó el actual seleccionador de Serbia, Veljko Paunovic.

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Tras una dilatada etapa formativa en la cantera blanca y un destacado periplo al frente del Real Madrid Castilla, el laureado técnico cuenta con la total confianza del Grupo Pachuca, máximo accionista de la entidad, con la misión de devolver al histórico club asturiano a la máxima categoría del fútbol español.

Giro radical tras la victoria: los motivos del Grupo Pachuca

A pesar de que el conjunto carbayón sumó los tres puntos el pasado fin de semana frente al Cádiz y se reenganchó a la pelea por los puestos de ascenso directo, la cúpula directiva liderada por Jesús Martínez consideró imprescindible dar un golpe de timón para dotar al equipo de un nuevo impulso.

A través de un comunicado oficial se confirmó la rescisión anticipada del contrato de Julián Calero, vinculado a la entidad hasta el verano de 2027. Pese a haber estabilizado el rendimiento del equipo tras varias semanas convulsas, la directiva estimó que el asalto definitivo a Primera División requería de una figura con el liderazgo y el ADN ganador forjado por Raúl a lo largo de su carrera.

Raúl González, delantero histórico del Real Madrid | AP

El desembarco del legendario internacional español en el Carlos Tartiere propicia, además, una llamativa circunstancia familiar en la estructura deportiva del club.

Héctor González, hijo de Raúl, llegó el pasado verano procedente del Cádiz y milita como mediocentro en el filial del Real Oviedo, buscando consolidar su progresión en las categorías inferiores de la entidad asturiana.

Aunque gran parte del panorama futbolístico esperaba que Raúl asumiera tarde o temprano las riendas del primer equipo en el Santiago Bernabéu, el técnico pondrá a prueba su modelo táctico y capacidad de gestión en una de las ligas más exigentes, igualadas y desgastantes de Europa.

Afición del Real Oviedo | X: @RealOviedo

¿Cuál será el primer compromiso de Raúl?

Apenas habrá tiempo para ajustes. Raúl ya ha completado su primera sesión de entrenamiento en las instalaciones de El Requexón y el calendario le depara un debut de máxima exigencia. Este 14 de noviembre, el Carlos Tartiere acogerá el enfrentamiento ante el Girona, rival directo empatado a puntos en la clasificación y que llega dispuesto a recuperar terreno en la parte alta tras caer frente al Almería.