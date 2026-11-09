Rafael Márquez y Andrés Guardado motivan al Tri Sub-17 antes de viajar al Mundial de Qatar 2026

Rafael Márquez y Andrés Guardado motivan al Tri Sub-17 antes de viajar al Mundial de Qatar 2026 | IMAGO7

La Selección Mexicana juvenil compartió un momento con tres figuras del futbol nacional antes de comenzar su aventura mundialista

La Selección Mexicana Sub-17 se prepara para afrontar uno de los retos más importantes de su proceso: la Copa del Mundo de Qatar 2026. Antes de emprender su aventura internacional, los juveniles tuvieron un encuentro especial con tres personajes importantes del futbol mexicano y encargados de guiar al Tri a un mejor futuro: Rafael Márquez, Andrés Guardado y Andrés Lillini.

A través de sus redes sociales, el combinado nacional compartió una fotografía del momento, acompañada del mensaje: "La gran aventura se acerca. Pero antes de partir a la Copa del Mundo compartimos un momento con Andrés Lillini, Rafael Márquez y Andrés Guardado".

El encuentro representó una oportunidad para que los jóvenes futbolistas convivieran con referentes que conocen lo que significa representar a México en los escenarios internacionales. Además, la presencia de Lillini, responsable de las selecciones menores, refleja el acompañamiento de la estructura deportiva nacional rumbo a la competencia.

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¿Cuándo juega México en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026?

El Tricolor quedó ubicado en el Grupo K, donde compartirá sector con Rumania, Camerún y Venezuela. Su presentación será el próximo 21 de noviembre y tendrá tres compromisos en la primera fase.

21 de noviembre: México vs. Rumania.

24 de noviembre: México vs. Camerún.

27 de noviembre: México vs. Venezuela.

Antes de comenzar su participación mundialista, el equipo realizará una gira de preparación en Dubái, donde enfrentará a Australia el 10 de noviembre y a Costa de Marfil el 14 del mismo mes.