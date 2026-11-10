Con 67 goles como escarlata, el portugués se coloca entre los grandes atacantes de los Diablos Rojos

Desde la salida de José Saturnino Cardozo, Toluca tuvo delanteros que dejaron huella por su capacidad goleadora, pero ninguno consiguió generar un impacto tan inmediato como Paulinho. El portugués suma 67 anotaciones en 100 partidos oficiales con los Diablos Rojos, números que lo colocan como uno de los referentes ofensivos más importantes de la institución en los últimos años.

La comparación con el histórico paraguayo es inevitable, aunque el propio atacante ha pedido que no lo equiparen con el máximo goleador del club. Cardozo marcó 249 tantos en 332 encuentros y conquistó cuatro títulos de Liga, cifras que lo mantienen en un lugar aparte dentro de la historia escarlata.

Sin embargo, Paulinho ya construye su propio legado. En su paso por el conjunto mexiquense consiguió tres títulos de goleo consecutivos: Apertura 2024, Clausura 2025 y Apertura 2025, además de conquistar campeonatos con el equipo. Su doblete ante Monterrey, en la goleada 4-0 de la Jornada 16, le permitió alcanzar los 67 tantos en sus primeros 100 partidos.

Paulinho festeja el segundo gol de Toluca en contra de Monterrey | MexSport

Los otros goleadores escarlatas

Antes del portugués, otros atacantes destacaron después de la época de Cardozo. Vicente Sánchez, quien defendió al Toluca entre 2001 y 2008, registró 96 goles y fue parte de los campeonatos de 2002 y 2005.

Héctor Mancilla también dejó huella con 64 anotaciones y dos títulos de goleo, en el Apertura 2008 y Clausura 2009. Por su parte, Sinha acumuló 71 goles y fue protagonista de la etapa dorada del club, aunque compartió vestidor con Cardozo.

Paulinho y Erick Gutiérrez tras el gol de Toluca ante Tigres | MEXSPORT