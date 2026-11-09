A pesar de mantener una racha de 15 partidos marcando gol, Toluca llega con dudas a la Liguilla

El gol no es un problema para Toluca, aunque los últimos resultados sí han encendiendo las alarmas, debido a que los Diablos Rojos acumulan 15 partidos consecutivos marcando al menos una anotación, una racha que contrasta con el complicado cierre que están atravesando en el Apertura 2026, donde apenas consiguieron una victoria en sus últimos ocho compromisos.

Unos Diablos goleadores

La ofensiva escarlata respondió ante distintos rivales. Desde el encuentro frente a Querétaro, el pasado 22 de agosto, el conjunto dirigido por Antonio Mohamed no termina un partido sin festejar una anotación. En ese periodo consiguió resultados contundentes, como el 4-0 ante Juárez, el 5-2 frente al Atlas y el más reciente 4-0 contra Monterrey.

Sin embargo, esa capacidad para encontrar el arco rival no siempre se tradujo en puntos. Toluca atravesó una etapa de ocho encuentros sin ganar, en la que acumuló empates y derrotas que pusieron en duda su funcionamiento. La sequía de triunfos terminó en la Jornada 16, cuando goleó a Rayados con un doblete de Paulinho y tantos de Nicolás Castro y Jesús Gallardo.

Toluca festeja el gol de Nico Castro que abrió el marcador en el Nemesio Diez | Imago7

Asegurando la 'Fiesta Grande'

El resultado también tuvo un peso importante en la clasificación. Los Diablos llegaron a 27 puntos y aseguraron su boleto directo a la Liguilla, donde buscarán defender el protagonismo que están teniendo en los últimos torneos. Actualmente ocupan el cuarto puesto, igualados en unidades con Atlas, pero con una diferencia de goles favorable.

A pesar de recuperar la victoria, el equipo de Mohamed todavía tiene aspectos por corregir, ya que una irregularidad de las últimas semanas representa una advertencia de cara a la fase final, donde un tropiezo puede significar la eliminación.