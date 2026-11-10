"No sé cómo nos vamos a llamar": Fabián Estay habla sobre el futuro de Fox Sports y su nueva identidad

El exfutbolista chileno no tiene claro cómo es que seguirá el canal con el cambio que se avecina

Fox Sports comienza a despedirse de su identidad y ni sus propios trabajadores saben qué sucederá con la televisora. Durante la conferencia de prensa del Salón de la Fama 2026, Fabián Estay, exfutbolista y actual integrante del programa de análisis La Última Palabra, reconoció que desconoce cómo se llamará la cadena a partir de ahora.

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¿Cuál es el futuro de la televisora?

Mientras hablaba sobre la situación del ascenso y descenso en el futbol mexicano, el exjugador chileno señaló que prefería no profundizar en el tema, pues habitualmente lo debate en su programa. Sin embargo, aprovechó para revelar que ni siquiera dentro de la televisora conocen cuál será su nuevo nombre.

Se ha partido el futbol mexicano con el tema del ascenso y el descenso completamente, pero bueno, ya es otro tema que lo debato yo normalmente todos los días en mi mesa de polémica. No sé cómo nos vamos a llamar porque hoy ya no va a continuar, pero bueno

Y es que la empresa ya comenzó su proceso de cambio de identidad. Desde principios de noviembre, Fox Sports inició el retiro de sus logotipos de las instalaciones, como parte de la transformación que atraviesa la cadena deportiva.

Imagen de FOX Sports MX | CAPTURA DE PANTALLA

Fabián Estay considera a Toluca como el quinto grande

Dejando de lado el futuro de la televisora, Estay también habló sobre Toluca, equipo al que conoce bien por su pasado como futbolista, y no dudó en colocarlo como el quinto grande del futbol mexicano.

Con Pepe, con Carlos María Morales, con Cristante, comenzamos a crecer con Toluca, con el profe Meza y para mí Toluca es el quinto grande. Tiene estadio propio, tiene instalaciones maravillosas. Antes con poco ganábamos mucho, hoy este equipo nuevamente volvió a ganar y teniendo mucho. Es un equipo protagonista y sobre todo porque tiene un técnico maravilloso como es el Turco Mohamed, que sabe jugar perfectamente