Juárez y Chivas empatan sin goles y dejan todo abierto para la vuelta de la Liguilla Femenil

Juárez y Chivas no se pudieron hacer caño en la Ida | Mexsport

Las Bravas y el Rebaño igualaron 0-0 en la frontera, en un partido con oportunidades para ambos equipos, pero que se definirá el sábado en el Estadio Akron

Juárez y Chivas dejaron pendiente la emoción de los goles en el primer capítulo de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. En el Estadio Olímpico Benito Juárez, fronterizas y rojiblancas empataron 0-0 en un encuentro cerrado, con aproximaciones en ambas porterías, pero sin contundencia para tomar ventaja en la eliminatoria.

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Blanca Félix y Emily Alvarado mantienen el cero

Desde los primeros minutos, ambos equipos buscaron imponer condiciones. Chivas intentó tomar la iniciativa con la posesión y estuvo cerca de abrir el marcador con Jasmine Casarez, mientras que Juárez respondió con llegadas de Farlyn Caicedo y Aisha Solórzano, quien exigió en más de una ocasión a Blanca Félix.

El juego de Juárez y Chivas estuvo peleado durante los 90 minutos | Mexsport

Las Bravas encontraron espacios para atacar y tuvieron oportunidades importantes con Solórzano y Karime Abud, pero no consiguieron superar a la guardameta rojiblanca. Por su parte, Emily Alvarado también respondió cuando el Guadalajara consiguió acercarse con peligro, manteniendo el partido sin anotaciones.

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La serie entre Juárez y Chivas se definirá el próximo fin de semana | Mexsport

En cuanto a las tarjetas, Alicia Cervantes fue amonestada al minuto 39 por una falta sobre Karime Abud. No se reportaron expulsiones durante el encuentro, por lo que ambos equipos terminaron con 11 futbolistas sobre el terreno de juego.