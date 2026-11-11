Juárez y Chivas dejaron pendiente la emoción de los goles en el primer capítulo de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. En el Estadio Olímpico Benito Juárez, fronterizas y rojiblancas empataron 0-0 en un encuentro cerrado, con aproximaciones en ambas porterías, pero sin contundencia para tomar ventaja en la eliminatoria.
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Blanca Félix y Emily Alvarado mantienen el cero
Desde los primeros minutos, ambos equipos buscaron imponer condiciones. Chivas intentó tomar la iniciativa con la posesión y estuvo cerca de abrir el marcador con Jasmine Casarez, mientras que Juárez respondió con llegadas de Farlyn Caicedo y Aisha Solórzano, quien exigió en más de una ocasión a Blanca Félix.
Las Bravas encontraron espacios para atacar y tuvieron oportunidades importantes con Solórzano y Karime Abud, pero no consiguieron superar a la guardameta rojiblanca. Por su parte, Emily Alvarado también respondió cuando el Guadalajara consiguió acercarse con peligro, manteniendo el partido sin anotaciones.
Chivas y Juárez definirán el pase a semifinales en Guadalajara
En cuanto a las tarjetas, Alicia Cervantes fue amonestada al minuto 39 por una falta sobre Karime Abud. No se reportaron expulsiones durante el encuentro, por lo que ambos equipos terminaron con 11 futbolistas sobre el terreno de juego.
La eliminatoria tendrá su desenlace el sábado 14 de noviembre a las 21:00 horas, cuando Chivas reciba a las Bravas en el Estadio Akron. El Guadalajara terminó mejor ubicado en la clasificación, por lo que un empate global le daría el boleto a las semifinales; Juárez está obligado a buscar la victoria.