Ángel Villacampa aclara el tema de la sede de América Femenil y define la prioridad en Cuartos de Final

El estratega de las Águilas reconoció que la directiva contempla un plan B por la disponibilidad del Estadio Azteca

En medio de los rumores y la incertidumbre sobre la sede donde disputarían una hipotética Final debido a los problemas de logística y disponibilidad del Estadio Azteca, el director técnico del América Femenil, Ángel Villacampa, dejó en claro la postura del vestidor. Ante los posibles cambios de localía que ha tenido que evaluar la directiva para las fases definitivas de la Liguilla, el estratega español fue contundente al señalar que el aspecto administrativo no distrae a sus jugadoras.

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Villacampa admitió que el club debe estar preparado con una alternativa para las instancias finales, pero enfatizó que la prioridad absoluta es asegurar el boleto en la eliminatoria actual frente al Toluca.

"El tema logístico, obviamente que tendremos que tener ese plan B en caso de llegar a esas instancias, pero eso a mí realmente no me corresponde; lo que me corresponde a mí es hacer que todas mis jugadoras focalicen única y exclusivamente en Toluca, en el partido de mañana, que saquemos nuestra mejor versión y que hagamos ese gran partido que es lo que nos reclama la eliminatoria de cuartos", dijo.

Gol de Gabriela García con América Femenil vs Chivas | IMAGO7

El deseo de ver a México en el Mundial

Más allá del panorama logístico, el entrenador de las Águilas se mostró optimista respecto al momento futbolístico que atraviesa su plantel y confirmó buenas noticias en la convocatoria para encarar la vuelta de los Cuartos de Final en el futbol mexicano.

Destacó la reaparición de Irene Guerrero, quien ya se encuentra integrada a la convocatoria para el duelo de mañana tras superar sus molestias.

Ángel Villacampa l MEXSPORT