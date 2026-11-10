En medio de los rumores y la incertidumbre sobre la sede donde disputarían una hipotética Final debido a los problemas de logística y disponibilidad del Estadio Azteca, el director técnico del América Femenil, Ángel Villacampa, dejó en claro la postura del vestidor. Ante los posibles cambios de localía que ha tenido que evaluar la directiva para las fases definitivas de la Liguilla, el estratega español fue contundente al señalar que el aspecto administrativo no distrae a sus jugadoras.
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Villacampa admitió que el club debe estar preparado con una alternativa para las instancias finales, pero enfatizó que la prioridad absoluta es asegurar el boleto en la eliminatoria actual frente al Toluca.
"El tema logístico, obviamente que tendremos que tener ese plan B en caso de llegar a esas instancias, pero eso a mí realmente no me corresponde; lo que me corresponde a mí es hacer que todas mis jugadoras focalicen única y exclusivamente en Toluca, en el partido de mañana, que saquemos nuestra mejor versión y que hagamos ese gran partido que es lo que nos reclama la eliminatoria de cuartos", dijo.
El deseo de ver a México en el Mundial
Más allá del panorama logístico, el entrenador de las Águilas se mostró optimista respecto al momento futbolístico que atraviesa su plantel y confirmó buenas noticias en la convocatoria para encarar la vuelta de los Cuartos de Final en el futbol mexicano.
Destacó la reaparición de Irene Guerrero, quien ya se encuentra integrada a la convocatoria para el duelo de mañana tras superar sus molestias.
Finalmente, Villacampa expresó sus mejores deseos para las futbolistas que encararán actividad con sus respectivas selecciones en la Fecha FIFA, confiando en que alcancen sus objetivos, logren los boletos a la Copa del Mundo y a los Juegos Olímpicos con el Tri, y regresen sin contratiempos físicos para continuar el camino en la Liguilla.