¿Dónde ver América vs Toluca Femenil? Canales y hora del partido de la Ida de los Cuartos de Final

Se juega la Ida entre Azulcremas y Escarlatas en el Estadio Banorte

América y Toluca se juegan la Ida de los Cuartos Final del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. El partido se jugará este 11 de noviembre en punto de las 19:00hrs, tiempo del centro de México, y lo podrás disfrutar a través de ViX Gratis, YouTube de la Liga Femenil, FOX One, Tubi y Nu9ve.

¿Cómo llegan?

Las Azulcremas llegan tras derrotar 1-3 a Chivas, en un encuentro que tuvo polémica arbitral, emociones y tres anotaciones azulcremas para asegurar los tres puntos y colocarse como máximas líderes del torneo.

Los dirigidos por Ángel Villacampa finalizó la Fase Regular como líder del Grupo B con 37 puntos y una contundente diferencia de goles de +50, mientras que el cuadro escarlata avanzó como cuarto lugar del Grupo A con 27 unidades.

Chivas vs América Femenil Apertura 2026 | IMAGO7

Mientras tanto, Toluca llega tras empatar a un tanto ante el Querétaro para terminar en el cuarto lugar del Grupo A, esto tras firmar un total de 27 unidades a lo largo del torno.

América con una particularidad

Las Águilas tendrán una particularidad para los Cuartos de Final y tendrán que recibir primero y no en la vuelta como lo dicta su posición. Aunque las Águilas terminaron como líderes de su grupo y tenían el derecho de cerrar la eliminatoria en casa, el equipo azulcrema decidió invertir el orden de su localía.

La razón fue la disponibilidad del Estadio Banorte, debido a compromisos previamente establecidos entre el inmueble y la NFL que dificultan la realización de sus partidos.

Scarlett Camberos tras anotar con América en vs Chivas en el Apertura 2026 | IMAGO7

Por ello, el conjunto capitalino recibirá a las Escarlatas en el encuentro de Ida y tendrán que visitar el Nemesio Diez para definir su clasificación a la siguiente instancia.

Pese a perder el privilegio de cerrar la llave en casa, la directiva azulcrema agradeció la apertura tanto de la liga como del club choricero para concretar el ajuste, anunciando además que habrá precios reducidos en los boletos para agradecer el respaldo y los precios se encuentran desde los 59 pesos.

Estadio BANORTE durante el Atlante vs Pumas, Apertura 2026 | IMAGO7

Fecha: 11 de noviembre

Hora: 19:00

Estadio: Banorte