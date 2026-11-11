El Loco Abreu revela la cruda confesión que le hizo Kevin Castañeda en su paso por Xolos

El ahora mediocampista de Chivas le confesó que no se identificaba con su propuesta futbolística, pero reconocía que sus indicaciones lo estaban ayudando a crecer

Kevin Castañeda vivió una de las etapas más importantes de su carrera con Xolos de Tijuana, equipo al que llegó en 2022 procedente del Toluca y donde permaneció durante cuatro años, hasta su salida rumbo a Guadalajara para el Apertura 2026.

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La inesperada confesión de Castañeda al Loco Abreu

Durante ese recorrido coincidió con Sebastián 'Loco' Abreu, quien tomó las riendas del conjunto fronterizo en 2025. El entrenador uruguayo recordó una charla muy particular con el mediocampista, quien no tuvo reparos en expresarle su desacuerdo con la manera en que jugaba el equipo.

“Kevin Castañeda, un jugadorazo, personalidad fuerte. Un día viene y me dice: 'Detesto tu forma de jugar, la detesto, no me identifico con nada, pero sé que me está haciendo bien y le está haciendo bien al equipo, así que voy a hacer lo que me pides'”, relató Abreu durante el podcast Historias de Vida y de la Cancha.

Lejos de tomarlo como una falta de respeto, el estratega valoró la sinceridad del futbolista y, sobre todo, su compromiso. Para Abreu, lo importante fue que Castañeda expresó sus diferencias de frente, pero nunca dejó que su inconformidad afectara el funcionamiento colectivo ni su propio rendimiento.

Kevin Castañeda, jugador de Xolos | IMAGO7

El mejor año de su carrera y su posterior fichaje por Chivas

La historia tuvo un desenlace positivo para ambas partes. El técnico recordó que el mediocampista terminó firmando el mejor año de su trayectoria futbolística, rendimiento que despertó el interés de otros clubes y terminó con su transferencia al Guadalajara para el Apertura 2026.

“Hizo su mejor año de su carrera y lo vendieron a Chivas. ¿Cómo no voy a querer a esos jugadores? Claro que los quiero, que te digan las cosas de frente, por más crudas que sean, pero no boicoteaba al equipo ni se boicoteaba él”, agregó el entrenador.

Kevin Castañeda jugando con la Selección Mexicana | MEXSPORT