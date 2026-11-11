Hugo Sánchez lanza sarcástica respuesta sobre Henry Martín y su ausencia en el Tri

El ‘Pentapichichi’ reaccionó entre risas cuando RÉCORD le preguntó por el delantero del América y pidió respaldar el trabajo de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana

A Hugo Sánchez parece no convencerle el momento que vive Henry Martín. El mejor delantero mexicano en la historia del futbol respondió con sarcasmo cuando le preguntaron por el capitán del América, quien es el máximo goleador tricolor de la actualidad con 11 anotaciones.

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Durante la alfombra roja previa a la Ceremonia de Investidura del Salón de la Fama 2026, el ‘Pentapichichi’ se detuvo a hablar con los medios sobre Armando González y las opciones que tiene la Selección Mexicana en ataque.

“Me parece bien que Rafa vaya viendo cuáles son los caminos, porque tampoco hay mucha materia humana de dónde escoger, ni fabricamos futbolistas jóvenes mexicanos”, señaló el ‘Macho’.

Hugo Sánchez reacciona con ironía a la ausencia de Henry Martín

Ante esta respuesta, RÉCORD le preguntó su opinión sobre la decisión de no convocar a Henry Martín, quien actualmente es el máximo goleador mexicano del campeonato y suma 11 tantos con las Águilas.

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La pregunta provocó una sonrisa y algunas risas de Hugo Sánchez, quien respondió de manera irónica: “La está rompiendo… Me suena simpático, pero habrá que preguntarle a Rafa”.

El ‘Pentapichichi’ pide respaldar a Rafael Márquez

Finalmente, el histórico delantero pidió respaldar el trabajo de Rafael Márquez al frente del combinado nacional y recordó una anécdota de cuando fue entrenador.

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