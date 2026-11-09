Ojo con esto, futbol europeo: Loco Abreu, técnico de Xolos, alabó esta cualidad de Gilberto Mora

El entrenador dio una cátedra de la multifuncionalidad del juvenil de los Xolos de Tijuana

Gilberto Mora ha vuelto a la titularidad con los Xolos de Tijuana después de una serie de partidos de intermitencia. Sebastián “Loco” Abreu elogió la multifuncionalidad en la que se puede desempeñar el futbolista juvenil de 18 años.

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“Donde quiera, ese puede jugar donde quiera, doble 5, puede jugar de doble 5 ahí acompañando que se suelte, puede jugar de un extremo mentiroso, de afuera hacia dentro”, destacó el entrenador de los Xolos de Tijuana en una charla con Mediotiempo.

Asimismo resaltó su estilo de juego: “Puede jugar en el 4-3-3 como un 10 antiguo o como un 8 antiguo, puede jugar de media punta y como pasó con Pachuca hace tres torneo cuando le ganamos 2 a 0 jugaron con 9 falso con Kevin Castalleda, los dos, y terminó haciendo un gol a lo 9…porque es inteligente, cuando son inteligentes interpretas rápido en el posicionamiento que el entrenador te dice”.

Gilberto Mora pelea el balón con César Garza | MexSport

¿Cómo le ha ido a Gilberto Mora en sus primeros pasos como futbolista?

Gilberto Mora se ha convertido en una de las promesas más solidas del futbol, incluso ya rompió múltiples récords. Con 18 años de edad, el joven mediocampista puede presumir una gran experiencia, suficiente para competir en la élite.

Con 15 años y 308 días, Mora se convirtió en el jugador más joven en debutar con Xolos, unos cuantos días después, exactamente 12, recibió su primera titularidad.

Además, Gilberto Mora anotó, para ser el futbolista más joven en marcar un gol en la Liga MX ante el León. En Liga MX también batió récords en instancias finales, como anotar en un partido de Play-In y de Liguilla.

Gilberto Mora se persigna al momento de ingresar de cambio con Xolos | MEXSPORT

Gilberto Mora y su paso en Selección Mexicana

Mientras tanto, en la Selección Mexicana ha hecho historia, especialmente en el Mundial 2026, al convertirse en el jugador más joven del Tri en jugar una justa. En dicho torneo, Mora brilló para llamar la atención de clubes de todo el mundo.

Mora ya también se estrenó como goleador con el Tri, en el último amistoso ante Colombia, lo que lo convierte en el más joven en anotar con la Selección Mexicana. Además de tomar la estafeta del nuevo ’10’.