América ya sabe lo que significa no ganar un solo clásico durante la temporada regular y, aun así, terminar el torneo levantando el título.

Haber perdido ante Cruz Azul y Pumas, además de empatar con Chivas, no necesariamente debería ser motivo de preocupación para Guillermo Almada y sus dirigidos.

Desde que se instauraron los torneos cortos en el futbol mexicano, las Águilas no ganaron un clásico en 11 ocasiones anteriores. En seis de ellas consiguieron avanzar a la Liguilla y en tres terminaron coronándose campeones.

El Clausura 2026 representa la décima segunda ocasión en la que América termina la fase regular sin vencer a ninguno de sus tres grandes rivales. Después de caer ante Cruz Azul y Pumas, además de empatar con Chivas, el conjunto azulcrema mantiene la pelea por el liderato y se perfila como uno de los candidatos al campeonato.

Henry Martín anota de penal ante Pumas y le festeja a la tribuna | MexSport

Uno de los antecedentes más sorprendentes ocurrió en el Verano 2002. En aquella campaña, América consiguió su boleto a la Liguilla en el octavo lugar de la clasificación, pese a no ganar ninguno de sus clásicos. Sin embargo, las Águilas terminaron levantando el título frente a Necaxa, al que vencieron 3-2 con un gol de oro de Hugo Castillo.

Otro ejemplo llegó en el Apertura 2014. De la mano de Antonio Mohamed, los azulcremas clasificaron como líderes generales pese a perder ante Pumas y Cruz Azul y empatar frente a Chivas. Aquella campaña terminó con el Turco levantando el campeonato después de imponerse 3-1 a Tigres en la final.

El antecedente más reciente de un campeonato bajo estas circunstancias se dio en el Clausura 2024, con André Jardine en el banquillo. En aquella ocasión, América tampoco pudo vencer a ninguno de sus máximos rivales durante la fase regular, pero tuvo la oportunidad de desquitarse ante Cruz Azul en la final, donde se impuso 2-1 para conseguir el bicampeonato.

No obstante, no todos los antecedentes terminaron con un final feliz. En otras tres ocasiones, América logró clasificarse a la Liguilla sin ganar un clásico, pero no consiguió coronarse. En el Verano 1997 cayó en Cuartos de Final ante Morelia; en el Apertura 2010 fue eliminado por Santos en Semifinales, mientras que en el Clausura 2026 quedó fuera frente a Pumas en los Cuartos de Final.

Las Águilas ya saben que pueden llegar a la Liguilla sin imponerse a sus máximos rivales y terminar celebrando un campeonato, aunque también tienen antecedentes que recuerdan que el camino no siempre termina de la misma manera.

Guillermo Almada da una indicación de manera airada en el Clásico Capitalino | Imago7

Torneos en los que América clasificó a liguilla después de no haber ganado ningún clásico

Veranos 1997: América 0-0 Chivas, Cruz Azul 2-1 América y Pumas 2-1 América CLASIFICÓ 1 General Cayó en Cuartos de Final vs Morelia 4-1 global

Verano 2002: Pumas 0-0 América, Cruz Azul 2-0 América y América 2-3 Chivas. CLASIFICÓ 8 Campeón vs Necaxa 3-2

Apertura 2010: América 0-0 Chivas, Pumas 1-0 América y Cruz Azul 1-0 América. CLASIFICÓ 4 Semifinales vs Santos 5-4 global

Apertura 2014: América 0-1 Pumas, Cruz Azul 2-0 América y América 0-0 Chivas. CLASIFICÓ 1 Campeón vs Tigres 3-1

Clausura 2024: América 0-0 Chivas, Pumas 2-1 América y Cruz Azul 2-1 América. CLASIFICO 1 Campeón vs Cruz Azul 2-1