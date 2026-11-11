¿Con qué armas enfrentará México a Jamaica? Rafa Márquez perfila un once titular con el que buscaría sacar ventaja en la Nations League.
Julián Quiñones, Gilberto Mora y compañía reportan con el Tri en Playa del Carmen para enfrentar a Jamaica
En la portería, Raúl Rangel sería el encargado de defender el arco tricolor, mientras que la línea defensiva estaría integrada por Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes y Rodrigo Huescas.
Una de las decisiones estaría en la lateral izquierda, donde Jesús Gallardo se impondría a Mateo Chávez. La experiencia del futbolista mexicano le daría ventaja para ocupar esa posición en el once inicial.
En el mediocampo, Erik Lira y Luis Romo serían los encargados de darle equilibrio al equipo. Ambos compartirían la responsabilidad de recuperar balones, distribuir el juego y conectar con los futbolistas de ataque.
Más adelante, Gilberto Mora y Roberto Alvarado aparecerían como opciones para generar futbol ofensivo, mientras que Julián Quiñones tendría libertad para acompañar al delantero y buscar profundidad frente al arco jamaiquino.
La principal apuesta de Rafa Márquez estaría en el centro del ataque. Santiago Giménez apunta a ser el nueve titular, por encima de Armando González y Armando León, quienes también aparecen como alternativas para ocupar esa posición.
De esta manera, el posible XI de México estaría conformado por Raúl Rangel; César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Rodrigo Huescas, Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Santiago Giménez.