El posible Xl de México ante Jamaica en la Nations League

Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, en conferencia de prensa previo al juego ante Colombia | IMAGO7

A pocos días de la Fecha FIFA la espera por los titulares del DT tricolor se hace menos

¿Con qué armas enfrentará México a Jamaica? Rafa Márquez perfila un once titular con el que buscaría sacar ventaja en la Nations League.

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En la portería, Raúl Rangel sería el encargado de defender el arco tricolor, mientras que la línea defensiva estaría integrada por Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes y Rodrigo Huescas.

Raúl 'Tala' Rangel, portero mexicano, en el duelo ante Estados Unidos | IMAGO7

Una de las decisiones estaría en la lateral izquierda, donde Jesús Gallardo se impondría a Mateo Chávez. La experiencia del futbolista mexicano le daría ventaja para ocupar esa posición en el once inicial.

En el mediocampo, Erik Lira y Luis Romo serían los encargados de darle equilibrio al equipo. Ambos compartirían la responsabilidad de recuperar balones, distribuir el juego y conectar con los futbolistas de ataque.

Gilberto Mora, con la Selección Mexicana, en la Fecha FIFA de septiembre | IMAGO7

Más adelante, Gilberto Mora y Roberto Alvarado aparecerían como opciones para generar futbol ofensivo, mientras que Julián Quiñones tendría libertad para acompañar al delantero y buscar profundidad frente al arco jamaiquino.

La principal apuesta de Rafa Márquez estaría en el centro del ataque. Santiago Giménez apunta a ser el nueve titular, por encima de Armando González y Armando León, quienes también aparecen como alternativas para ocupar esa posición.

Santiago Giménez tras fallar con la Selección Mexicana | IMAGO7