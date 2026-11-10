El heredero: Hijo de Jesús Corona vivirá su primer Mundial con la Selección Mexicana con una importante coincidencia

José de Jesús Corona y su hijo, José Miguel Corona | X: @Xolos

El portero de 16 años fue convocado por la Sub 17 para Qatar 2026

Casi tres décadas después de que José de Jesús Corona comenzara su camino mundialista con México, su hijo José Miguel Corona Rivas tendrá la oportunidad de vivir una experiencia similar.

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Con apenas 16 años, el joven guardameta fue incluido en la convocatoria de la Selección Mexicana Sub-17 dirigida por Jurgen Castalleda para disputar el Mundial de Qatar 2026.

La coincidencia de los Corona

La coincidencia no pasa desapercibida: Jesús Corona tenía también 16 años cuando representó a México en el Mundial Sub-17 de Egipto 1997. Ahora, su hijo tomará el relevo generacional y buscará comenzar su propia historia con la camiseta nacional.

Sin embargo, su llamado no le garantiza un lugar entre los titulares. José Miguel tendrá que ganarse la confianza del entrenador Jürgen Castañeda, pues la competencia bajo los tres postes será con Johan Cuenca y Marcelo Ávalos, quienes también buscan convertirse en el guardameta principal del conjunto tricolor.

José Corona en un partido de Xolos | IMAGO7

El desafío para México comenzará en el Grupo K, donde compartirá sector con Rumania, Camerún y Venezuela en busca de la hazaña que en algún momento hozo vibrar a todo un país.

Será su primera oportunidad de experimentar la presión, la exigencia y el ambiente de un torneo internacional de esta magnitud. Además, tendrá la posibilidad de compartir vestidor con futbolistas de su generación que también buscan abrirse paso en el futbol profesional.

La historia familiar añade un ingrediente especial a su participación. En 1997 fue Jesús Corona quien comenzó a recorrer el camino mundialista con México; en 2026, será su hijo quien intente dar sus primeros pasos en una competencia de la FIFA.

Jesús Corona estuvo practicando su lances | RÉCORD

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