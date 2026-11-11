Detienen a Pedro 'El Tabla' Hernández, exportero del Atlas, por presunto tráfico de relojes falsos en Estados Unidos

El exguardameta de Atlas, Santos Laguna y Necaxa permanece bajo custodia federal en Texas, acusado de participar en una operación internacional de relojes falsificados

El futbol mexicano se vio sorprendido por la detención de Pedro Hernández Calderón, conocido como 'El Tabla', exguardameta que defendió las porterías de equipos como Atlas, Santos Laguna y Necaxa. El exfutbolista mexicano permanece bajo custodia federal en Laredo, Texas, luego de ser acusado por autoridades estadounidenses de participar en una red internacional de tráfico de relojes de lujo falsificados.

De acuerdo con información confirmada por la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, Hernández Calderón habría operado un negocio de importación y exportación desde territorio estadounidense, mediante el cual recibía relojes apócrifos para posteriormente enviarlos a clientes en México. La mercancía investigada habría alcanzado un valor comercial estimado de 5.4 millones de dólares si las piezas hubieran sido auténticas.

¿De qué acusan a Pedro 'El Tabla' Hernández en Estados Unidos?

La investigación contra el exguardameta mexicano comenzó a tomar fuerza el 5 de octubre de 2026, cuando autoridades de Anchorage, Alaska, interceptaron cuatro relojes de lujo falsificados que tenían como destino una bodega ubicada en Laredo, Texas. A partir de ese aseguramiento, las autoridades de Alaska coordinaron acciones con corporaciones del sur de Texas para identificar a los presuntos responsables.

Según la denuncia penal, Hernández Calderón habría dirigido un negocio dedicado a recibir relojes falsificados en Laredo para distribuirlos posteriormente entre compradores en México. Las autoridades identificaron numerosos envíos entre junio de 2025 y octubre de 2026, relacionados con marcas de lujo como Rolex, Omega y Patek Philippe.

Botín de relojes que habría robado Hernández | MexSport

Durante las investigaciones también se habrían localizado fotografías, comunicaciones y registros de paquetería que documentarían las operaciones. Además, representantes de fabricantes de relojes de lujo confirmaron que las piezas sometidas a revisión eran falsificaciones. La Fiscalía estadounidense informó que, en caso de ser declarado culpable, el exfutbolista podría enfrentar hasta 10 años de prisión federal y una multa de hasta dos millones de dólares.

¿Quién es Pedro Hernández Calderón y en qué equipos jugó?

Pedro Hernández Calderón, conocido en el futbol mexicano como 'El Tabla', es un exportero originario de Guadalajara, Jalisco, que desarrolló su carrera profesional entre 2003 y 2012. Su trayectoria comenzó con Delfines de Coatzacoalcos, en la entonces Primera División A, antes de dar el salto al máximo circuito con Santos Laguna, donde debutó en 2005.

Posteriormente, el guardameta llegó al Atlas, institución en la que tuvo una de las etapas más representativas de su carrera entre 2007 y 2010. Con los Rojinegros también tuvo participación en competencias internacionales, como la Copa Libertadores. Después pasó a Necaxa, equipo con el que formó parte de una etapa importante en su historia reciente, y finalmente militó en Irapuato, donde concluyó su trayectoria como futbolista profesional.

Pedro Hernández, exportero del Atlas | MexSport