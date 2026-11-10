¡Se queda sin Liguilla! Suspenden a árbitro de Liga MX por burlarse de la afición del Atlas

Jesús Gómez fue castigado tras realizar una polémica seña a los aficionados rojinegros durante la goleada ante Pachuca

La polémica volvió a hacerse presente en el arbitraje de la Liga MX, luego de que Jesús Aarón Gómez Ruiz, árbitro asistente durante el encuentro entre Atlas y Pachuca, fuera suspendido por la Comisión de Arbitraje tras protagonizar un incidente con aficionados rojinegros. El silbante realizó una seña que fue interpretada como una burla hacia los seguidores del conjunto tapatío, situación que podría dejarlo fuera de la Liguilla del Apertura 2026.

Los hechos ocurrieron durante la derrota del Atlas por 4-1 frente a los Tuzos en el Estadio Jalisco, correspondiente a la Jornada 16 del campeonato. Un video difundido en redes sociales mostró al abanderado realizando un gesto con cuatro dedos hacia las tribunas, aparentemente en referencia a los goles que había recibido el equipo local, lo que provocó cuestionamientos sobre su comportamiento dentro del terreno de juego.

¿Qué hizo el árbitro Jesús Gómez durante el partido Atlas vs Pachuca?

De acuerdo con las imágenes que comenzaron a circular en distintas plataformas, Jesús Gómez respondió a los reclamos de un sector de la afición rojinegra levantando cuatro dedos de una mano, en una aparente alusión al marcador adverso. La acción ocurrió después de que algunos seguidores del Atlas presuntamente lanzaran insultos contra el integrante del cuerpo arbitral.

Aunque el asistente realizó la seña mientras se encontraba cerca de la tribuna, el momento quedó registrado por los aficionados y rápidamente se viralizó. La situación generó inconformidad debido a que los árbitros deben mantener una conducta imparcial durante los encuentros, independientemente de los reclamos que puedan recibir desde las gradas.

El encuentro también estuvo marcado por la expulsión de Adonis Frías al minuto 82, cuando Pachuca ya había conseguido tres anotaciones. Los Tuzos terminaron imponiéndose por 4-1, un resultado que complicó las aspiraciones del Atlas de terminar entre los primeros cuatro lugares de la clasificación general del Apertura 2026.

¿Cuál fue el castigo para Jesús Gómez y por qué se perdería la Liguilla?

La Comisión de Arbitraje determinó suspender a Jesús Aarón Gómez para la Jornada 17 y toda la Liguilla del Apertura 2026. El árbitro asistente estaba contemplado para participar en la Fase Final del campeonato, pero su comportamiento durante el encuentro entre Atlas y Pachuca habría provocado que quedara fuera de las designaciones arbitrales.

La directiva del Atlas también manifestó su molestia por lo sucedido en el Estadio Jalisco. Según el mismo reporte, dentro del club consideran que no existe justificación para que un integrante del cuerpo arbitral realice gestos que puedan interpretarse como una burla hacia los aficionados o como una muestra de preferencia por alguno de los equipos.