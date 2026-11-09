Adonis Frías pide perdón a la afición del Atlas tras su expulsión y el enfrentamiento con la tribuna

A través de un comunicado, también ofreció disculpas a sus compañeros y aclaró el incidente con Kevin Millán

Adonis Frías decidió dar la cara después de la polémica que protagonizó durante el encuentro entre Atlas y Pachuca. El defensor argentino fue expulsado y, cuando abandonaba el terreno de juego, se hizo de palabras con un sector de la afición rojinegra, por lo que utilizó sus redes sociales para ofrecer una disculpa pública.

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“Quiero ofrecerles una sincera disculpa a ustedes, a mis compañeros, al cuerpo técnico y a la directiva por lo ocurrido ayer. Asumo totalmente mi responsabilidad por la expulsión y por haber dejado al equipo con un hombre menos en un momento tan importante del partido”, escribió el futbolista en su comunicado.

Adonis Frías reconoce que la frustración no justifica su comportamiento

El argentino también explicó que las circunstancias del encuentro influyeron en su reacción, particularmente el gol anulado, el penal en contra y su posterior expulsión. Sin embargo, reconoció que ninguna de esas situaciones justificaba la manera en que respondió al abandonar la cancha.

“Fueron minutos muy difíciles para todos. El gol anulado, el penal en contra y posteriormente mi expulsión generaron en mí la misma frustración e impotencia que muchos de ustedes estaban sintiendo en la tribuna. Sin embargo, eso no justifica mi comportamiento”, señaló.

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Sobre el enfrentamiento con los aficionados, Frías aseguró que su reacción estuvo dirigida a una sola persona, aunque reconoció que terminó afectando a seguidores que siempre han respaldado al equipo.

“Entiendo que, aunque mi respuesta estuvo dirigida únicamente a ella, ofendí a una afición que siempre nos ha mostrado su apoyo y que merece que representemos estos colores con respeto y orgullo dentro y fuera de la cancha”, agregó.

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El argentino también ofreció una disculpa a Kevin Millán

En su publicación, el defensor también dedicó unas palabras especiales a Kevin Millán, con quien aseguró tener una gran relación dentro y fuera del terreno de juego.