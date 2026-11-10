Aleco Irarragorri comparte su cábala con Ángel de Oro y Niebla Roja previo al triunfo de Santos Laguna

Aleco Irarragorri comparte su cábala con Ángel de Oro y Niebla Roja previo al triunfo de Santos Laguna | CMLL

El presidente de los Guerreros mostró a los hermanos Chávez su tradicional ritual antes del partido ante Atlante

Aleco Irarragorri tiene una cábala muy particular antes de los partidos de Santos Laguna y ahora compartió su ritual con dos figuras del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL): Ángel de Oro y Niebla Roja. El presidente del conjunto lagunero coincidió con los hermanos Chávez antes del encuentro frente al Atlante y les mostró la tradicional doble persignada que realiza previo a cada compromiso de los Guerreros.

Los luchadores, actuales campeones mundiales de parejas del CMLL y aficionados de Santos, convivieron con el directivo, quien recibió una máscara como obsequio. El encuentro llamó la atención por la conexión de los tres personajes con La Comarca Lagunera y su cariño por el equipo verdiblanco.

¿Cuál es la cábala de Aleco Irarragorri antes de los partidos de Santos Laguna?

El dirigente explicó a Ángel de Oro y Niebla Roja el ritual religioso que acostumbra realizar antes de que Santos Laguna salte a la cancha. Se trata de una doble persignada que se ha convertido en una de sus tradiciones para acompañar al equipo durante sus compromisos.

La convivencia también permitió que los hermanos Chávez mostraran su respaldo a los Guerreros. Ambos luchadores mantienen un vínculo especial con la institución y no dejaron pasar la oportunidad de compartir un momento con el presidente del club.

Lor hermanos Chávez presumen las cabelleras de los Ingobernables | RÉCORD

Santos Laguna vence 2-0 al Atlante y mantiene viva la ilusión de Liguilla

La reunión tuvo lugar antes del compromiso correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2026, en el que Santos Laguna consiguió una victoria de 2-0 sobre Atlante para mantenerse en la pelea por un lugar en la fase final.

El encuentro se complicó para los Potros desde el minuto 12, cuando Aarón Quiros recibió la tarjeta roja y dejó a su equipo con diez futbolistas. Pese a la inferioridad numérica, Atlante consiguió generar algunas oportunidades, pero Carlos Acevedo respondió con intervenciones importantes.

La primera anotación llegó al minuto 62, cuando Tahiel Jiménez aprovechó una asistencia de Ezequiel Bullaude para definir dentro del área. Más tarde, al 77', Esteban Lozano amplió la ventaja con un disparo que terminó entre las piernas del guardameta Óscar Jiménez.