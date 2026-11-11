El Tricolor suma 21 triunfos contra tres de los Reggae Boyz en los últimos 29 juegos

La Selección Mexicana buscará su boleto al Final Four de la Concacaf Nations League 2026-27 enfrentando a Jamaica en una serie de Cuartos de Final a Ida y Vuelta, en la que Rafael Márquez intentará conquistar su primer título al frente del Tricolor.

Este enfrentamiento tiene una larga historia en el futbol de la Concacaf. México y Jamaica se han enfrentado en 29 ocasiones desde 1963, cuando se vieron las caras por primera vez en el Campeonato de la Concacaf. Ahora, este partido marcará el capítulo número 30 de una rivalidad en la que el conjunto azteca ha mantenido una clara superioridad.

El balance favorece ampliamente a los mexicanos, que acumulan 21 victorias, cinco empates y solamente tres derrotas en los 29 enfrentamientos anteriores. Además, la diferencia goleadora también refleja el dominio del Tricolor, con 72 anotaciones a favor por 15 de los caribeños.

México vs Jamaica en la Copa América 2024 | IMAGO7

Uno de los episodios más destacados de esta rivalidad ocurrió en la Copa de Oro 2015 en Estados Unidos, cuando México se coronó campeón del certamen tras vencer 3-1 a Jamaica. Sin embargo, los caribeños también han conseguido dar algunos golpes, como sucedió en las semifinales de la Copa Oro 2017, cuando sorprendieron al conjunto tricolor con una victoria por 1-0 gracias a un gol de Kemar Lawrence al minuto 88.

Aquella derrota representa el último triunfo de Jamaica sobre México. Desde entonces, el Tricolor no ha vuelto a caer frente a los Reggae Boyz, una racha seis encuentros que busca ampliar el 'Kaiser' en el nuevo ciclo del equipo nacional.

La Selección de México contra la Selección de Jamaica en 2024 | IMAGO 7

Este será el tercer enfrentamiento entre ambas selecciones en la Nations League. Sin embargo, los dos anteriores se disputaron bajo el formato de fase de grupos y terminaron en empate, por lo que México y Jamaica buscarán conseguir su primera victoria sobre el otro en la historia de este torneo.

Por su parte, Rafael Márquez tiene la obligación de conseguir un resultado importante que lo encamine a su primer título al frente de la Selección Mexicana. Más allá de la clasificación al Final Four, el Tricolor buscará defender su condición de campeón del torneo y dar un paso importante en el proyecto del Káiser.