La candidatura conjunta con Estados Unidos y Costa Rica superó la evaluación de FIFA y será presentada ante el Congreso Extraordinario del organismo

México quiere volver a ser protagonista en la organización de una Copa del Mundo. Después de formar parte de la sede del Mundial de 2026, la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer que la candidatura conjunta con Estados Unidos y Costa Rica para albergar la Copa Mundial Femenina de 2031 cumplió con los requisitos establecidos por la FIFA.

Propuesta de México lista

La propuesta superó el proceso de evaluación del máximo organismo del futbol, al obtener una calificación de 4.4 sobre 5. Con este resultado, la candidatura avanzará al siguiente paso y será presentada ante el Congreso Extraordinario de la FIFA, programado para el próximo 23 de noviembre, cuando las federaciones miembro decidirán quién organizará el torneo.

De concretarse, la competencia marcaría un precedente en la historia del futbol femenil, pues sería la primera ocasión en que cuatro países comparten la organización de una misma Copa del Mundo. Además, representaría una oportunidad para impulsar el desarrollo de esta disciplina en Norteamérica y Centroamérica.

México Femenil en concentración| MEXSPORT

¿Qué ofrece la candidatura para el Mundial Femenino 2031?

El informe de evaluación de la FIFA calificó como sólida la propuesta, respaldada principalmente por la infraestructura deportiva de los países involucrados y su experiencia en la organización de grandes acontecimientos futbolísticos. En ese apartado, México y Estados Unidos cuentan con el antecedente de la Copa del Mundo varonil de 2026.

El proyecto contempla inicialmente 20 posibles ciudades anfitrionas distribuidas entre las cuatro naciones, aunque también considera una alternativa que involucra a más de 30 ciudades y alrededor de 45 estadios. La intención es contar con una amplia infraestructura para recibir a las selecciones, aficionados y representantes de los medios de comunicación.

Jugadoras de la Selección Mexicana en celebración en la etapa preliminar de la eliminatoria Concacaf | IMAGO 7

Para determinar la viabilidad de las propuestas, FIFA dividió su evaluación en dos grandes rubros. El primero corresponde a la infraestructura, que representa el 70 por ciento de la calificación e incluye estadios, instalaciones para equipos y árbitros, espacios para los FIFA Fan Festival, centros internacionales de radio y televisión, así como opciones de alojamiento.

El 30 por ciento restante corresponde a los aspectos comerciales, otro de los puntos fundamentales para determinar qué candidatura cuenta con las condiciones necesarias para organizar el certamen.