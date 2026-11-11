Costa Rica ya fijó su mira en otro mexicano: ¿De quién se trata?

El atacante mexicano Brian Martínez se perfila para ser naturalizado por Costa Rica

Este interés se da luego de que trascendiera el seguimiento que le da la federación local debido a sus destacadas actuaciones en el balompié tico, donde actualmente pelea los primeros puestos de la tabla de goleo individual.

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Martínez suma en la actualidad 11 anotaciones y se encuentra a solo un tanto del líder, Luis Alonso, de Cartaginés. La ventaja de Brian para aspirar a la nacionalidad radica en que contrajo matrimonio con una costarricense; en la federación están enterados de que podría optar por la naturalización, ya que la legislación local contempla esta vía tras cumplir los plazos legales de residencia y vínculo conyugal.

Por el momento lo mantienen en el radar y el siguiente paso sería sugerirle formalmente iniciar el trámite, pues la viabilidad del proceso y la inmediatez representan un atractivo mutuo importante.

​Brian Martínez inició su proceso formativo en las fuerzas básicas de Monterrey y posteriormente se integró a la estructura de Gallos Blancos, club con el que dio el salto al máximo circuito tras debutar en la Liga MX en agosto de 2017.

Brian Martínez festeja un gol

Jugó en el ​Sporting FC (2022–2023). Tuvo regularidad en el club josefino antes de dar el salto al norte del país.

Tras su paso con el Sporting fichó ​en el AD San Carlos (primera etapa, 2023–2025): Con los Toros del Norte alcanzó su mejor nivel individual, convirtiéndose en el referente ofensivo del equipo y superando las 20 anotaciones oficiales.