El histórico excapitán de la selección costarricense fue ratificado como director técnico tras su exitoso interinato

La Federación Costarricense de Futbol (FCRF) confirmó a Bryan Ruiz como nuevo director técnico de la Selección de Costa Rica, con el principal objetivo de conseguir la clasificación a la Copa Mundial de 2030. El histórico excapitán de La Sele asumirá la responsabilidad de encabezar un nuevo proyecto deportivo después de que el conjunto centroamericano quedara fuera del Mundial 2026, un resultado que provocó importantes cambios en la estructura de la selección.

A sus 41 años, Bryan Ruiz tendrá su primera gran oportunidad como entrenador de una selección nacional de manera permanente, luego de haber asumido el cargo de forma interina durante la fecha FIFA de octubre. El exfutbolista consiguió dos victorias consecutivas frente a Nicaragua y Haití en la Liga de Naciones de la Concacaf, resultados que fortalecieron su candidatura para mantenerse al frente del combinado costarricense.

La decisión fue respaldada por la dirigencia de la Federación Costarricense, que destacó la trayectoria, experiencia y liderazgo del exjugador. "Como futbolista, Bryan Ruiz fue durante años uno de los grandes referentes de la Selección Nacional y llevó con orgullo la cinta de capitán de la Tricolor. Ahora, desde el banquillo, pondrá al servicio de Costa Rica toda esa experiencia, liderazgo y conocimiento del fútbol nacional e internacional y de la selección", señaló el organismo en un comunicado.

Bryan Ruiz, en el banquillo de Costa Rica | AFP

¿Por qué Bryan Ruiz fue elegido como entrenador de Costa Rica?

El nombramiento de Bryan Ruiz como nuevo entrenador de Costa Rica llega después de su destacado desempeño durante el interinato que asumió tras la salida del argentino Fernando "Bocha" Batista. Sus triunfos ante Nicaragua y Haití permitieron que la selección mantuviera su lugar en la Liga de Naciones de la Concacaf y conservara posibilidades de disputar la fase preliminar de la Copa Oro 2027.

Antes de llegar al banquillo de La Sele, Ruiz comenzó su carrera como entrenador en las divisiones inferiores de Liga Deportiva Alajuelense, institución en la que también tuvo la oportunidad de dirigir dos encuentros de la Copa Centroamericana durante septiembre. Su conocimiento del futbol costarricense y el respaldo que recibió por parte de los jugadores fueron factores determinantes para que la federación decidiera ratificarlo.

La llegada del histórico capitán representa una nueva etapa para el futbol de Costa Rica, que busca recuperarse después de quedar eliminado del Mundial 2026 durante el proceso encabezado por el mexicano Miguel "Piojo" Herrera. Ruiz tendrá la responsabilidad de reconstruir al combinado nacional y formar una generación competitiva que pueda regresar a la máxima competencia internacional en 2030.

Costa Rica cae ante Haití | Captura de Pantalla

¿Cuándo debutará Bryan Ruiz como entrenador de Costa Rica?

El primer compromiso de Bryan Ruiz como entrenador permanente de Costa Rica será durante la fecha FIFA de noviembre, cuando el conjunto centroamericano dispute dos partidos amistosos internacionales. La Sele visitará a Ecuador el 13 de noviembre en Quito y posteriormente enfrentará a Argentina el 16 de noviembre en Córdoba, encuentros que servirán como sus primeras pruebas de preparación rumbo al próximo ciclo mundialista.

Para esta nueva etapa, Ruiz contará con un cuerpo técnico integrado por los exfutbolistas Christian Bolaños y Wílmer López como asistentes, además del exguardameta Wardy Alfaro. El nuevo estratega buscará aprovechar la experiencia adquirida durante su trayectoria como jugador, en la que militó en clubes como Alajuelense, Twente y Fulham, además de representar a Costa Rica en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, para devolver a La Sele al protagonismo internacional.